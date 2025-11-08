Prima pagină » Politic » Putin îl numește pe adjunctul ministrului apărării, Andrei Bulyga, în Consiliul de Securitate

Vladimir Putin l-a promovat pe Andrei Bulyga, fost ministru adjunct al apărării, ca secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei.
Nițu Maria
08 nov. 2025, 13:59, Politic

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a desemnat pe Andrei Bulyga, care a ocupat în trecut funcția de ministru adjunct al apărării, în postul de secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Decretul prezidențial a fost publicat sâmbătă pe site-ul oficial al Kremlinului.

Într-un decret separat, Putin l-a numit pe generalul-colonel Alexander Sanchik, care fusese comandantul districtului militar sudic al Rusiei, în funcția de ministru adjunct al apărării.

Andrei Bulyga a fost responsabil de sprijinul logistic al Ministerului Apărării din martie 2024.

Numirea sa a avut loc înaintea unei serii de anchete privind corupția, declanșate în aprilie 2024, care au dus la arestarea a peste zece persoane, printre care și trei foști miniștri adjuncți ai apărării, acuzați de delapidare și luare de mită.

În luna mai 2024, ministrul apărării Serghei Șoigu a fost numit secretar al Consiliului de Securitate, în contextul scandalurilor de corupție.