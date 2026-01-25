Prima pagină » Politic » Radu Burnete, consilier prezidențial, despre provocările României în lumea post-Davos: Trăim la intersecția dintre două lumi, una care dispare și una care se naște

Radu Burnete, consilier prezidențial, subliniază la Davos importanța diplomației economice, a educației, cercetării și tehnologiilor noi pentru a face România relevantă în lumea care se conturează după 1945.
Radu Burnete Sursa: Alexandru Dobre / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
25 ian. 2026, 10:14, Politic

Radu Burnete, consilier prezidențial, a prezentat concluziile după câteva zile petrecute la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind provocările și oportunitățile pentru România în contextul unei lumi aflate în tranziție.

Trăim la intersecția dintre două lumi, una care dispare și una care se naște. Această tranziție abundă în incertitudini. Melancolia nu este un instrument util”, a declarat Burnete.

El a explicat care sunt direcțiile prin care România poate deveni relevantă în noua ordine globală.

„Diplomație economică, companii mai puternice, coeziune internă, putere militară, educație, cercetare, inteligență artificială, robotizare și o Europă mai coerentă. Acestea sunt «cărămizile» pe care trebuie să construim viitorul țării”, adaugă el.

Consilierul prezidențial a mai subliniat importanța adaptării la schimbările globale:
Lumea de după 1945 nu mai există. Lumea care vine nu este încă definită. În acest interval — care poate dura ani sau decenii — țările care vor prospera sunt cele care își vor folosi vechile «cărămizi» pentru a construi ceva nou, nu cele care plâng după clădirea dărâmată.”

Radu Burnete a fost numit Consilier Prezidențial pentru probleme economice și sociale începând cu data de 1 iulie 2025. Anterior, între 2020 și 2025, a fost directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.

