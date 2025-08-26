Radu Mihaiu (USR) face publice salariile uriașe de la ANRE, ASF și ANCOM: „Cifre obscene”

„Dacă nesimțirea instituționalizată ar avea o față, așa ar arăta”, spune Radu Mihaiu (USR), președintele Comisiei de IT, după ce a primit la Comisie o scrisoare „foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM și ANRE în care anunță prăpădul care îi paște odată cu Pachetul 2 de măsuri”.

„E revoltător ca, într-un moment în care toți românii – din mediul privat, din administrațiile locale, din politică – trec prin sacrificii reale, sindicatele luxului instituțional să se plângă și să pozeze în martirii neamului”, spune Mihaiu.

Acesta explică „adversitatea mea generală față de sindicate acaparate politic” dând cifre.

Salarii și indemnizații considerate obscene

Astfel, potrivit lui Mihaiu, salariile medii lunare nete la ASF sunt de 13.562 lei, la ANCOM – 12.934 lei, iar la ANRE – 18.635 lei.

De asemenea, Mihaiu publică și indemnizațiile lunare de top: președintele ANRE – 75.073 lei, președintele ASF – 61.089 lei, președintele ANCOM – 64.670 lei. Vicepreședinți – peste 50.000 lei.

„Aceste cifre nu sunt doar obscene. Sunt un afront la adresa fiecărui român care muncește cinstit pentru 4.000–5.000 de lei pe lună și care se întreabă cum mai plătește rata sau factura la gaze. Să te plângi că ți se taie 30% dintr-un salariu de nabab e de-a dreptul obraznic. Mai ales când știm toți situația în care suntem. Și mai important, simțim toți cum se strânge cureaua.”

„Sigur, reducerea va ajunge în cazul conducerii să fie cât un salariu strălucit: între 15.000 și 22.500 și probabil nu e o fericire pentru ei, dar în continuare vor fi remunerați cu sume consistente și ar trebui să fie mai mult decât înțelegători. Sindicatele celor mai bine plătiți angajați din statul român nu mai luptă pentru echitate. Luptă pentru a conserva un regim de privilegii. Iar asta trebuie spus pe șleau: e de porc să te agăți de beneficii de lux în timp ce țara se străduiește să-și păstreze echilibrul bugetar. S-a terminat cu dubla măsură”, spune deputatul USR Radu Mihaiu.