Radu Oprea acuză: Sunt fraze mincinoase în nota de informare privitoare la companiile de stat care ar trebui listate

Radu Oprea a spus vineri, într-o conferință de presă la Sighetu Marmației că subiectul a apărut suprinzător.

„Spun surprinzător pentru că domnul premier Bolojan m-a rugat să introducem pe ordinea de zi nota de informare prezentată de doamna vicepremier Gheorghiu și logic ar fi fost să vorbim despre ceea ce vorbisem o zi înainte în Comitetul pentru Reforma Nouă, prezidat de doamna vice-preministru. Acolo vorbeam despre companiile care trebuiesc restructurate pentru a putea îndeplini Jalonul 443 din PNR, care vorbește despre listare/restructurare a companiilor de stat. Nu mai este timp pentru listare, pentru că durează cel puțin un an și jumătate, 2 ani de zile, o listare făcută într-un mod profesionist. Și atunci vorbim despre restructurare. Ministerele PSD, atât Ministerul Transporturilor, cât și Ministerul Energiei, au venit cu soluții concrete și probabil că asta deranjează undeva, în sensul în care se vede că ne facem treaba într-un mod profesionist”, a declarat Oprea.

„Fraze mincinoase”

El a spus că „a apărut surprinzător a doua listă, cea în ședința de guvern, cea a companiilor care ar trebui listate”. El susține că nota de informare conține și „fraze mincinoase”.

„În nota de informare sunt și fraze mincinoase, din punctul meu de vedere, pentru că acolo se spune că în Comitetul de Reformă, ținut că o zi înainte, s-ar fi obținut o aprobare de principiu asupra acestei liste. Fals. Nu am discutat așa ceva”, a adăugat secretarul general al Guvernului.

El spune că soluția Guvernului „nu are logică, nu are logică economică”.

„Vedem că state membre din Uniunea Europeană, Germania spre exemplu, naționalizează distribuitorul principal de gaze, pentru a putea să facă față crizei energetice din această perioadă. Când vedem poziția vicepremierului Spaniei, care la fel vorbește despre a aduce și a cumpăra activele importante din punct de vedere energetic în acest moment. Sunt strategice.

Nu are logică economică o astfel de idee în acest moment, când, spre exemplu, Romgaz în 2027 va exploata gaze, deci valoarea companiei de piață va fi foarte mare. De ce ai face lucrurile acestea astăzi? Cui folosește? Folosește românilor? Cu certitudine nu”, a mai spus Oprea.

El a precizat că SGG nu au avut nicio discuție despre vreo potențială listare a unor companii: „Deci a spune că există o discuție și o aprobare formală este o minciună”.

„Lucruri neadevărate”

Radu Oprea a vorbit și despre CEC Bank.

„Apare acolo că ar avea o valoare de piață de 5,4 miliarde. Absurd! Numai capitalurile proprii ale CEC-ului sunt astăzi de 5 miliarde, plus un miliard aprobat de Comisia Europeană, anul trecut. Nu poți veni și spune despre o companie publică, despre o bancă foarte importantă a României cu capital românesc 100%, lucruri neadevărate pentru că dăunează grav sistemului financiar din România”, a adăugat el.

De asemenea, el susține că nu are rost să privatizezi Salrom, unde statul român deține 51%, „când această companie a depus două proiecte europene pentru exploatarea grafitului, care reprezintă o resursă imensă. N-are rost să faci lucrul acesta acum, sub nicio formă și aș mai spune niciodată, ca să fie foarte clar”.