Raed Arafat respinge acuzațiile privind posibile angajări fictive la DSU

„În contextul informațiilor apărute în mass-media cu privire la persoana mea, în legătură cu dosarul penal instrumentat de Parchetul Militar referitor la presupuse angajări fictive în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, consider necesare următoarele precizări: Informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la persoana mea și la pretinsa mea implicare într-o activitate ilicită sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică”, a scris șeful DSU într-o postare pe Facebook.

Acesta susține că nu este prima dată când apar astfel de acuzații și vorbește despre o campanie constantă îndreptată împotriva sa.

„Din păcate, nu este pentru prima dată când astfel de afirmații sunt lansate și întreținute în spațiul public de aceleași persoane care, de-a lungul timpului, au desfășurat cu rea-credință o campanie constantă de imagine negativă la adresa mea. În cadrul acestei campanii au fost promovate în repetate rânduri informații false, interpretări tendențioase și afirmații defăimătoare.”, a mai scris Raed Arafat.

Șeful DSU neagă existența unor angajări fictive

În ceea ce privește acuzațiile referitoare la posibile angajări fictive în cadrul DSU, Arafat respinge categoric aceste informații și spune că instituția își desfășoară activitatea cu respectarea strictă a legii.

„În ceea ce privește acuzațiile referitoare la posibile angajări fictive în cadrul DSU, infirm categoric existența unei asemenea situații și reafirm, totodată, angajamentul ferm al instituției pentru respectarea strictă a legalității, a transparenței și a bunei desfășurări a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile sale legale. De asemenea, mi-am exprimat constant disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare și voi continua să fac acest lucru, pentru clarificarea completă a tuturor aspectelor aflate în analiză”, a precizat Raed Arafat.

„Consider că adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, a documentelor și a cadrului legal, nu prin speculații, insinuări sau campanii mediatice construite pe deformarea realității”, a încheiat el.