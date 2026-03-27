Percheziții la DSU: Documente și telefoane mobile, ridicate de procurori / Reacția DSU

UPDATE 22:20 Comunicatul oficial al DSU

„În contextul desfășurării unor activități procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situației investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp și au ridicat telefoane mobile aparținând unor angajați din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență”, se arată în comunicatul DSU.

„Subliniem faptul că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoștința vreunei persoane o astfel de calitate. Departamentul pentru Situații de Urgență își exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele judiciare, în vederea clarificării tuturor aspectelor aflate în analiză, sens în care vor fi puse la dispoziție toate informațiile și documentele necesare stabilirii situației de fapt. Totodată, reafirmăm angajamentul instituției pentru respectarea legalității, transparență și buna desfășurare a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile ce îi revin”, mai spune instituția.

Știrea inițială:

Procurorii militari au descins la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Surse au declarat pentru Observator că telefonul secretarului de stat Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori în timpul perchezițiilor.

Într-o reacție pentru Observator, Raed Arafat nu a dorit să ofere detalii despre acțiune, precizând că este vorba un dosar care vizează fapte, nu persoane.

„O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat Raed Arafat pentru Observator.

Sursele citate de Observator mai spun că ancheta vizează două spitale importante din Bucureşti: spitalul Floreasca şi spitalul Gerota. Procurorii ar avea suspiciuni că sunt doi medici de la spital Floreasca şi unul de la Gerota care nu s-ar fi prezentat la activitatea din cadrul DSU, deși figurau în schemă.