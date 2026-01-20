Raluca Turcan sare la gâtul celor care susțin impozitul progresiv: „N-au idei și nici soluții”

Deputata PNL Raluca Turcan critică dur ideea introducerii impozitului progresiv, susținând că aceasta este o „falsă teorie” relansată în spațiul public de actori politici „fără idei și fără soluții”.

Într-o postare publicată pe Facebook, Turcan afirmă că impozitarea progresivă nu doar că nu ar rezolva problemele economice ale României, ci ar readuce țara la un model care, în trecut, a blocat dezvoltarea și a încurajat evaziunea fiscală.

„Impozitul progresiv a ținut România pe loc”

„Când unii rămân fără idei și fără soluții, aruncă în spațiul public falsa teorie că impozitul progresiv salvează România și ne rezolvă toate problemele!

Cei care susțin impozitarea progresivă au uitat complet faptul că românii au fost impozitați progresiv și agresiv până în ianuarie 2005, când PNL a introdus cota unică.

Impozitul progresiv a ținut România pe loc, departe de investitori și de șansa la dezvoltare”, scrie Turcan, care nu crede că acest tip de taxare ar fi adus mai multă echitate socială, dimpotrivă.

„România a fost aproape de incapacitate de plată”

Lidera liberală amintește că România a avut un sistem de impozitare progresivă până în ianuarie 2005, când a fost introdusă cota unică de impozitare. Potrivit acesteia, efectele acelui sistem au fost negative atât pentru economie, cât și pentru angajați.

„Cu impozit progresiv, România a fost aproape de incapacitate de plată. Chiar dacă impozitul ajungea și la cota de 40% din venituri, evaziunea fiscală era la cote istorice”.

Raluca Turcan susține că impozitul progresiv a alimentat economia subterană și munca la negru, cu efecte grave asupra angajaților. „Cu impozit progresiv, economia subterană a înflorit, iar munca la negru era regula – impactul fiind devastator asupra angajaților, fără asigurări de sănătate și fără contribuții la pensie”, a afirmat aceasta.

Concentrare pe combaterea fraudei

Turcan arată că efectele cotei unice de 16% au adus mai mulți bani la buget și au redus economia gri.

„Cu o cotă unică de numai 16% s-au strâns mai multe venituri la bugetul de stat, sute de mii de contracte de muncă au ieșit la suprafață, iar România a devenit atractivă pentru investitori strategici”, a mai scris ea.

În mesajul său, deputata PNL respinge ideea majorării taxelor pentru cei care își plătesc deja obligațiile fiscale și cere concentrarea pe combaterea fraudei.

„Să eliminăm frauda fiscală”

„Soluția nu este să îi impozităm mai mult tot pe cei care își plătesc impozitele la timp. Soluția este să eliminăm frauda fiscală, tolerată de autorități prea mulți ani, din cauza căreia pierdem anual zeci de miliarde de lei”, afirmă Turcan.

Aceasta mai susține că România ar trebui să păstreze impozite reduse și să reducă risipa din administrația publică prin reforme structurale, nu prin creșteri de taxe.

Declarațiile vin în contextul reluării dezbaterii publice privind introducerea impozitului progresiv, susținut de o parte a spectrului politic ca soluție pentru reducerea inegalităților și creșterea veniturilor bugetare.