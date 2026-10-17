Reacții în lanț în PNL după decizia de a vota Guvernul Niculescu. Liberalii explică „rațiunea votului” partidului

Siegfried Mureșan, Mircea Abrudean, Ionel Bogdan, Oana Gheorghiu și Dan Motreanu sunt câțiva dintre liberalii care au reacționat sâmbătă, după ședința Biroului Politic Național al PNL, în care partidul a decis să acorde un vot condiționat pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

Siegfried Mureșan: Vom fi cu ochii pe acești miniștri

Siegfried Mureșan a anunțat că PNL va intra în opoziție, iar toți demnitarii susținuți de partid care au activat în Guvernul Bolojan își vor da demisia. Niciunul dintre aceștia nu va face parte din viitorul Executiv.

Liberalul a precizat că partidul va semna un acord politic cu premierul desemnat, pentru respectarea țintelor de deficit și evitarea risipei banilor publici. În cazul încălcării înțelegerii, PNL va depune o moțiune de cenzură.

„În condiții normale, acest guvern nu merita votat, însă suntem conștienți că, pentru a rezolva urgențele care s-au acumulat de la moțiunea PSD-AUR, țara are nevoie de un guvern”, a transmis Mureșan.

Acesta a insistat că votul de învestire nu reprezintă o apropiere politică de PSD.

„Vom fi cu ochii pe acești miniștri, vom face opoziție clară. Vom întări Partidul Național Liberal, astfel încât să putem forma o majoritate pentru modernizarea României după următoarele alegeri”, a adăugat liberalul.

Mircea Abrudean: Nu este calea cea mai comodă

Mircea Abrudean a susținut că România are nevoie de un guvern cu atribuții depline, care să poată face rectificarea bugetară, să pregătească bugetul pentru 2027 și să asigure continuarea investițiilor.

Potrivit acestuia, PNL a încercat să găsească o formulă pentru constituirea unei majorități parlamentare stabile, însă negocierile nu au avut rezultatul dorit.

„După aproape șase luni de criză politică și patru nominalizări pentru funcția de prim-ministru, trebuie să închidem această perioadă de incertitudine”, a transmis Abrudean.

Liberalul a subliniat că votul PNL este condiționat de respectarea disciplinei economice și bugetare.

„Nu este o decizie care ne face plăcere, cu siguranță nu este calea cea mai comodă, cu atât mai mult cu cât acordăm un vot de învestire celor care au generat această criză, dar este clar că nu sunt alte soluții pentru deblocarea țării”, a afirmat acesta.

Ionel Bogdan: În condiții politice normale, un asemenea vot ar fi fost imposibil

Ionel Bogdan a recunoscut că decizia de susținere a Guvernului Niculescu a fost precedată de dezbateri îndelungate și că în interiorul partidului au existat opinii diferite.

„Riscurile neînvestirii Guvernului și ale prelungirii crizei politice sunt mult mai mari decât cele pe care le presupune acest acord”, a transmis liberalul.

Acesta a avertizat că prelungirea blocajului politic ar putea afecta finanțarea spitalelor, accesul pacienților la tratamente și funcționarea serviciilor publice esențiale.

„În condiții politice normale, un asemenea vot ar fi fost imposibil. Știm că această decizie poate avea costuri politice pentru PNL. Dar există momente în care trebuie să ne asumăm și astfel de riscuri, pentru că miza este mai mare decât interesul unui partid”, a precizat Bogdan.

Potrivit acestuia, acordul politic prevede susținerea adoptării bugetului de stat pentru 2027, respectarea disciplinei fiscale și evitarea cheltuielilor fără acoperire în venituri. Înțelegerea va expira după adoptarea bugetului.

Oana Gheorghiu: Și eu sunt revoltată!

Oana Gheorghiu a recunoscut nemulțumirea provocată de decizia liberalilor de a vota un guvern dominat de PSD, însă a susținut că alternativa ar fi fost prelungirea unui blocaj cu posibile consecințe grave asupra sistemului medical.

„Înțeleg revolta provocată de decizia PNL. Și eu sunt revoltată! Cum să nu fii?”, a transmis aceasta.

Gheorghiu a criticat componența viitorului Executiv, arătând că 11 dintre cei 17 miniștri sunt propuși de PSD, partid pe care îl acuză că, alături de AUR, a provocat actuala criză politică.

„Aceasta este rațiunea votului PNL: nu încrederea în PSD, nu aprobarea miniștrilor propuși, ci nevoia de a pune capăt unui blocaj ale cărui costuri sunt plătite de oameni”, a afirmat Gheorghiu.

Gheorghiu a subliniat că PNL nu va participa la guvernare și că PSD va trebui să își asume responsabilitatea pentru deciziile viitorului Executiv.

„PNL nu intră la guvernare. Intră în opoziție. Iar PSD va trebui să își asume guvernarea și să aducă laptele și mierea pe care le-a promis”, a conchis aceasta.

Dan Motreanu critică PSD, dar și pe Nicușor Dan: Criza politică putea fi preîntâmpinată

Dan Motreanu a susținut că actuala criză politică ar fi putut fi evitată dacă președintele Nicușor Dan ar fi intervenit pentru a împiedica depunerea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

„Criza politică putea fi preîntâmpinată dacă președintele Nicușor Dan ar fi făcut la timp eforturile politice necesare pentru a împiedica depunerea moțiunii”, a transmis Motreanu.

Acesta a arătat că Ilie Bolojan a fost nevoit să gestioneze consecințele crizei cu atribuțiile limitate ale unui guvern interimar și fără o majoritate parlamentară.

Motreanu a atras atenția și asupra tensiunilor din interiorul PNL, afirmând că există liberali care și-ar dori revenirea la guvernare alături de PSD.

„PNL are astăzi 14% în Parlament. Și nici măcar aceste 14 procente nu exprimă o poziție unitară, pentru că există în interiorul partidului un grup care își dorește revenirea la guvernare alături de PSD. Au existat chiar încercări de a construi o asemenea formulă, unele la vedere, altele mai puțin transparente”, a afirmat acesta.

Liberalul a explicat că PNL, USR și UDMR au încercat să construiască o alternativă de guvernare, însă nu au reușit să obțină majoritatea parlamentară necesară. De asemenea, a amintit că varianta alegerilor anticipate nu a fost susținută de președintele României.

În ceea ce privește viitorul Executiv, Motreanu a precizat că votul pentru învestire nu înseamnă acceptarea tuturor miniștrilor propuși și nici asumarea deciziilor pe care aceștia le vor lua ulterior.

Motreanu: PNL va analiza cu maximă exigență miniștrii propuși de PSD

„La audierile parlamentare, colegii noștri vor analiza cu maximă exigență competența, experiența, integritatea și capacitatea fiecărui candidat de a conduce ministerul pentru care a fost propus. Opoziția noastră față de anumite nominalizări nu dispare printr-un vot de învestitură și nu va fi trecută sub tăcere”, a transmis liberalul.

Motreanu a subliniat că PSD va trebui să își asume responsabilitatea pentru guvernare, în timp ce PNL va continua să susțină disciplina fiscală, investițiile și reformele începute.

„PNL nu votează pentru PSD. Votează pentru ieșirea României din blocajul politic pe care alții l-au generat, în condițiile în care nu există, în acest moment, o alternativă realizabilă, într-un termen rezonabil, care să ofere țării un guvern cu puteri depline”, a conchis Motreanu.

La finalul ședinței PNL de sâmbătă, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că liberalii vor acorda un vot „de necesitate, condiționat și punctual” pentru învestirea Guvernului Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice și a evita blocarea unor servicii publice esențiale. Totodată, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile la începutul săptămânii viitoare, iar partidul va intra în opoziție.