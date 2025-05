Robert Sighiartău (PNL): Direcția noastră ca partid este să preluăm guvernarea

PNL a decis să-și asume guvernarea, iar propunerea de premier este Ilie Bolojan, spune Sighiartău, la RFI.

El solicită PSD-ului să nu stea în Opoziție.

„PSD-ul are obligația să-și asume, împreună cu Ilie Bolojan, cu celelalte partide, această guvernare, într-un moment greu”.

Robert Sighiartău spune că PNL vrea să facă parte din viitorul Guvern.

„Urmează să avem un Birou Permanent Național, un for decizional statutar. E clar că direcția, din ce am discutat cu colegii și am mai avut anumite discuții informale, direcția noastră ca partid este să preluăm guvernarea și să implementăm reformele pe care ni le-am asumat încă din luna decembrie, de la alegerile parlamentare, prezentate de Ilie Bolojan”, spune viceoreședintele PNL.

Liberalul cere PSD să intre în viitorul Guvern

Liberalul atrage atenția că „este o situație grea, este o criză bugetară. Sigur, parțial și PNL este vinovat, pentru că agenda socialistă din ultimii trei ani a dat mai mulți bani decât avea în vistierie și atunci din această cauză, s-a creat acest dezechilibru bugetar. Și atunci, suntem obligați în acest moment să luăm măsurile care se impun, pentru a face anumite reforme care nu s-au făcut în ultimii ani în România și care au creat mare nemulțumire”.

