Roberta Metsola l-a felicitat pe Luca Niculescu după învestire: România are un rol important în conturarea viitorului european

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, l-a felicitat marți seară pe Luca Niculescu pentru învestirea în funcția de prim-ministru al României. Ea a scris că țara are un rol important în stabilirea viitorului european, într-un moment în care securitatea și unitatea Europei sunt esențiale.

„Felicitări și mult succes lui Luca Niculescu pentru alegerea sa în funcția de prim-ministru al României”, a scris Roberta Metsola într-o postare pe X.

Felicitări și mult succes lui @LucaNiculescu pentru alegerea sa în funcția de prim-ministru al României. Într-un moment în care securitatea și nevoia unei Europe mai puternice și mai unite sunt mai importante ca oricând, România are un rol important în conturarea viitorului european 🇪🇺🇷🇴 — Roberta Metsola (@EP_President) October 20, 2026

Președinta Parlamentului European a precizat că „România are un rol important în conturarea viitorului european”, „într-un moment în care securitatea și nevoia unei Europe mai puternice și mai unite sunt mai importante ca oricând”.

Luca Niculescu a fost felicitat anterior și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Niculescu: „Ne apucăm de lucru din această seară”

Premierul Luca Niculescu a transmis marți că este un prim-ministru independent, care știe totuși că un guvern nu poate funcționa fără sprijin parlamentar.

„Mulţumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală şi cu mine îl primim cu mare responsabilitate. Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în faţă urgenţe economice, bugetare, sociale şi geopolitice care cer decizii ferme, disciplină şi un stat care funcţionează pentru cetăţeni”, a scris Luca Niculescu pe Facebook, după votul din Parlament.

Mesaj de felicitare și din partea Israelului

Premierul Luca Niculescu a fost felicitat și de ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, care i-a urat succes în noua funcție, într-o postare pe X.

Oficialul israelian a spus că așteaptă cu interes o întâlnire și o colaborare cu noul ministru român de Externe, Dan Neculăescu, pentru consolidarea relațiilor dintre cele două țări.

„Pentru a consolida și mai mult prietenia de lungă durată și parteneriatul strategic dintre cele două țări ale noastre”, a transmis Gideon Saar.