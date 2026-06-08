Rodeanu critică Guvernul Tomac: „Jucăria tehnocrată cu care Grindeanu și Simion vor să se joace”

„Guvernul Tomac: este ca și cum USR, PNL și UDMR ar pune bateriile noi în «jucăria tehnocrată» cu care Grindeanu și Simion vor să se joace după aceea. Cam asta ni se propune zilele ăstea”, a scris Rodeanu, luni, pe Facebook.

El afirmă că cele două partide refuză asumarea guvernării, dar își mențin controlul prin majoritatea parlamentară.

„PSD refuză să își asume guvernarea. AUR refuză să își asume guvernarea. Dar ambele partide vor să păstreze controlul asupra viitorului Guvern prin aceeași combinație parlamentară cu care au dat jos guvernul Bolojan”, a adăugat acesta.

Rodeanu cere clarificări din partea PSD privind opțiunea de a intra la guvernare sau de a rămâne în opoziție.

„Înainte de orice discuție despre guverne tehnocrate, PSD trebuie să răspundă la o întrebare simplă? vrea să fie la Guvernare sau vrea în opoziție”.