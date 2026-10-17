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Rogobete anunță prioritățile: eliminarea CASS pentru mame și veterani de război. „Nu tratăm aceste categorii exclusiv prin prisma unor calcule contabile”

„O țară care își respectă viitorul trebuie să își respecte și trecutul!”, spune Alexandru Rogobete, ministrul propus de PSD pentru Ministerul Sănătății, care a anunțat ca prioritare eliminarea contribuției la asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veterani de război.
Rogobete anunță prioritățile: eliminarea CASS pentru mame și veterani de război. „Nu tratăm aceste categorii exclusiv prin prisma unor calcule contabile”
Sursa foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Laura Buciu
17 oct. 2026, 22:10, Politic
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Rogobete consideră că măsura trebuie tratată ca o prioritate și susține că impactul politicilor din sistemul de sănătate nu ar trebui evaluat exclusiv prin prisma economiilor realizate la buget.

„O țară care își respectă viitorul trebuie să își respecte și trecutul!”, a transmis Alexandru Rogobete în mesajul publicat pe Facebook.

Mamele și veteranii de război, în centrul propunerii

Potrivit ministrului, eliminarea CASS pentru cele două categorii reprezintă o măsură care ar trebui adoptată pentru a sprijini familiile și pentru a recunoaște sacrificiul veteranilor de război.

Rogobete a subliniat că mamele și nou-născuții reprezintă viitorul țării, în timp ce veteranii de război simbolizează istoria și sacrificiul pe care s-a construit libertatea României.

„Nu putem vorbi despre respect pentru familie, despre susținerea natalității și despre recunoștință față de cei care au luptat pentru România, iar în același timp să tratăm aceste categorii exclusiv prin prisma unor calcule contabile”, a afirmat ministrul.

Măsura urmează să fie propusă cu prioritate

Alexandru Rogobete a precizat că eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război se numără printre măsurile pe care intenționează să le propună cu prioritate.

Ministrul a susținut că responsabilitatea statului nu se limitează la colectarea contribuțiilor, ci presupune și protejarea cetățenilor și recunoașterea sacrificiilor făcute pentru țară.

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