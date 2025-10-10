România și Estonia, angajament comun pentru consolidarea securității pe Flancul Estic

Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit, vineri, la sediul MApN, cu ambasadorul Estoniei în România, E.S. Aune Kotli, și au discutat despre consolidarea securității pe Flancul Estic.

Principalele subiecte de discuție au vizat consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, atât în context aliat, cât și la nivelul Uniunii Europene.

Oficialul român a reliefat rolul esențial al coordonării în cadrul NATO și al UE, în special în vederea implementării unor măsuri coerente și unitare pe Flancul Estic, în contextul acțiunilor repetate ale Federației Ruse de încălcare a spațiului aerian aliat cu drone și aeronave militare.

„Consolidarea securității și a apărării pe Flancul Estic rămâne o prioritate majoră pentru România. Doar printr-un răspuns coordonat și prin dezvoltarea capabilităților comune, în cadrul NATO și al Uniunii Europene, putem asigura un nivel ridicat de protecție și descurajare în fața amenințărilor actuale”, a declarat ministrul apărării naționale.

Ministrul Moșteanu a evidențiat importanța măsurilor și inițiativelor europene și aliate menite să consolideze capacitățile de supraveghere și apărare pe Flancul Estic, precum Eastern Sentry, European Drone Wall și Eastern Flank Watch.

Un alt subiect relevant de discuție a fost dezvoltarea oportunităților de cooperare în domeniul industriei de apărare, cu accent pe potențialul oferit de instrumentul financiar SAFE care, prin alocări de până la 150 miliarde de euro, va sprijini statele membre ale Uniunii Europene în dezvoltarea și achiziția de noi capabilități de apărare.