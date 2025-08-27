Prima pagină » Politic » România și SUA, parteneri pentru un flanc estic puternic. Ce au discutat Moșteanu și Dickerson

Ionuț Moșteanu afirmă că România rămâne un partener de încredere al SUA pentru securitatea regională, împărtășind obiectivul unui flanc estic puternic și al unei Europe sigure.
Sursa foto: Facebook / Ionuț Moșteanu
Andreea Tobias
27 aug. 2025, 10:14, Politic

Ionuț Moșteanu spune, după o discuție cu însărcinatul cu afaceri al SUA la București, că România rămâne un partener de încredere pentru SUA în securitatea regională.

„România și Statele Unite – parteneri pentru securitatea regiunii. Am avut o discuție foarte bună cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București”, a postat Ionuț Moșteanu.

Potrivit ministrului, România și Statele Unite împărtășesc același obiectiv: un flanc estic puternic și o Europă sigură.

„România rămâne un partener de încredere, hotărât să contribuie activ la securitatea regiunii, iar leadershipul american în aceste eforturi este esențial”, arată Ionuț Moșteanu.