România și SUA, parteneri pentru un flanc estic puternic. Ce au discutat Moșteanu și Dickerson

Ionuț Moșteanu spune, după o discuție cu însărcinatul cu afaceri al SUA la București, că România rămâne un partener de încredere pentru SUA în securitatea regională.

„România și Statele Unite – parteneri pentru securitatea regiunii. Am avut o discuție foarte bună cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București”, a postat Ionuț Moșteanu.

Potrivit ministrului, România și Statele Unite împărtășesc același obiectiv: un flanc estic puternic și o Europă sigură.

„România rămâne un partener de încredere, hotărât să contribuie activ la securitatea regiunii, iar leadershipul american în aceste eforturi este esențial”, arată Ionuț Moșteanu.