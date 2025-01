Romaşcanu vrea clarificarea condiţiilor în care au plecat obiectele de patrimoniu în Olanda

„Am văzut un răspuns al doamnei Turcan, dar să vedem dacă va fi validat. În condiţiile date, au fost mai multe instituţii care au fost implicate în această expoziţie, sigur, cu titular de contract Muzeul Naţional de Istorie. Una pe alta, o să ne lămurim ce este în ţară, ce este afară, clar este vina celor din Olanda. Imaginaţi-vă ce s-a întâmplat dacă dispărea vreun Rubens în România. Din punctul meu de vedere, trebuie mişcat foarte repede pentru că mi-e greu să cred că cine le-a luat, le-a luat pentru comercializare, să nu avem drama de a fi topite. În rest, o să analizăm intern şi o să vedem dacă există vinovăţii şi dacă există ale cui sunt”, spune Lucian Romaşcanu.

El afirmă că dacă nu s-a emis o hotărâre de guvern, îi e greu să creeadă că s-a discutat în şedinţa de guvern.

„Doamna Turcan fiind ministru îşi asumă responsabilităţile de ministru. Repet, eu nu-mi vinovăţesc pe doamna Turcan de absolut nimic. Pur şi simplu am ridicat o întrebare privind necesitatea acestei hotărâri de guvern, având în vedere ordonanţa de urgenţă provoată chiar de doamna Turcan. (...) De asta am întrebat şi aşteptăm un răspuns în sensul acesta şi din partea doamnei ministru, un răspuns care înţeleg că a venit pe pagina dumnea ei de Facebook, dar şi un răspuns din partea celor care ştiu şi interpretează aşa cum trebuie legal. (...) Repet, nu este prima oară când se întâmplă, nu vreau să lansez acuzaţii gratuite, vreau doar să ne lămurim şi vreau să o liniştez pe doamna Turcan, care în loc să răspundă la întrebare a început să-mi facă analiza mandatelor mele. Să răspundă la întrebare, după care vedem şi cine ce a făcut mai mult pentru cultura română, dar în acest moment trebuie să ne lămurim ce s-a întâmplat cu acest tezaur de la plecare. La sosire, din păcate, am văzut... Îmi doresc a partea olandează, care este integral responsabilă de acest furt, să facă toate demersurile să recupereze acest tezaur”, adaugă Romaşcanu.

Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, spune că este „profund dăunător şi imoral” ca un partener, cu premier în funcţie, să instrumenteze un linşaj la adresa unui fost ministru PNL, referindu-se la Lucian Romşacanu (PSD). Turcan are încredere că „adevărul va ieşi la lumină” în cazul tezaurului.

Întrebat cine este de vină pentru situaţia existentă, el a spus: „O să ne lămurim. Cert este că trebuie să ştim cum a plecat acest tezaur”.