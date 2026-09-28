Rusia oferă o recompensă uriașă pentru informații despre un comandant ucrainean. Ce i-a speriat pe ruși

Rusia oferă 20 de milioane de dolari pentru informații despre locul în care se află comandantul Forțelor de sisteme fără pilot ale armatei ucrainene, Robert „Madjar” Brovdi. Totuși, oferta nu este oficială. Conform publicației The Wall Street Journal, informațiile despre recompensa sunt răspândite prin intermediul rețelelor post-sovietice.

Robert Brovdi se află într-un buncăr secret. Un jurnalist de la WSJ a fost transportat la el într-o mașină cu geamurile fumurii, iar telefonul a fost pus într-o pungă pentru a ascunde traseul.

Cine este comandantul ucrainean care i-a speriat pe ruși

Robert „Madyar” Brovdi este comandantul Forțelor pentru Sisteme fără Pilot din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei. El a devenit cunoscut drept fondatorul celebrei unități de recunoaștere și atac cu drone Magyar’s Birds. Brovdi s-a născut pe 9 august 1975, în Ujhorod, regiunea Transcarpatia, fiind de etnie maghiară. Înainte de război, el a fost om de afaceri și s-a implicat în proiecte culturale.

La începutul războiului s-a înrolat voluntar în Forțele de Apărare Teritorială ale Ucrainei. experții în domeniul militar spun că a revoluționat războiul modern prin utilizarea tactică a dronelor. El a devenit comandantul structurii de drone a armatei ucrainene și a primit titlul de Erou al Ucrainei în 2025.

Ucraina a revoluționat războiul modern

Ucraina este prima țară din lume care a înființat o ramură separată a forțelor armate dedicată exclusiv sistemelor militare fără pilot. Aceasta se numește Forțele Sistemelor fără Pilot (USF). Structura a fost înființată în 2024, devenind o componentă distinctă a Armatei Ucrainei. Unitățile integrează sisteme robotice și vehicule autonome care operează în aer, pe apă și pe sol. Este vorba despre drone aeriene FPV, ambarcațiuni maritime fără pilot și roboți tereștri de asalt și logistică.

Scopul principal al înființării acestei ramuri militare este creșterea eficienței pe front, lovirea țintelor inamice la distanță și reducerea pierderilor de vieți omenești în rândul militarilor. Ucrainenii au devenit un model pentru armatele din întreaga lume, inclusiv pentru cea americană și cele din UE. Și Rusia încearcă să copieze modelul militar ucrainean. Recent, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut armatei să formeze o unitate militară dedicată sistemelor fără pilot. De asemenea, cartelurile columbiene și-au trimis oamenii pentru a lupta în Ucraina și a învăța astfel despre drone la fața locului.

În plus, Ucraina a introdus în luptă unități mixte care combină dronele aeriene, dronele maritime și vehiculele terestre fără pilot. În premieră, ucrainenii au inițiat atacuri folosind doar roboți și drone. În unele cazuri, dronele au transportat roboți de luptă peste linia frontului.