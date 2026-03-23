Prima pagină » Politic » Șase din zece copii din România au primit mesaje cu caracter sexual pe internet. Un regulament al PE stagnează de doi ani

Statisticile arată că șase din zece copii cu vârste între 12 și 17 ani din România au primit mesaje cu caracter sexual pe internet. În același timp, un regulament de combatere a acestui fenomen stagnează de două luni în Parlamentul European, atrage atenția Gabriela Firea.
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
23 mart. 2026, 08:32, Politic

Europarlamentarul Gabriela Firea spune că abuzul sexual online asupra copiilor este o crimă oribilă care necesită un răspuns ferm și imediat.

„La ultima sesiune plenară a Parlamentului European, la Strasbourg, am atras atenția că Internetul trebuie să devină un spațiu sigur pentru cei mici, fără a sacrifica însă drepturile fundamentale ale cetățenilor. Sunt peste doi ani de când Parlamentul European este pregătit cu regulamentul de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor. De atunci, lucrurile stagnează, în timp ce mii de copii sunt încă expuși agresorilor online”, spune Firea într-o postare pe Facebook.

Mesaje cu caracter sexual pe Internet

Ea arată că, în România, un studiu Salvați Copiii arătă că 6 din 10 copii cu vârsta între 12 și 17 ani au primit mesaje cu caracter sexual, pe Internet.

„Tocmai de aceea, am transmis că este foarte important ca negocierile pe acest regulament să se încheie și să intre în vigoare. În același timp, trebuie să se aplice ferm instrumentele pe care le avem deja. Prin Digital Services Act (DSA), Comisia Europeană are 16 investigații deschise care vizează nereguli grave”, adaugă europarlamentarul român.

Gabriela Firea arată că insistă pe impunerea majoratului digital- acces interzis până la 13 ani și acordul părinților până la 16 ani, dar și pe verificarea vârstei pe rețelele sociale. De asemenea, ea susține că este nevoie de educație digitală în școli și în familie.

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Băsescu, semnal de alarmă: „Vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță”/ „Rutte nu dă doi bani pe securitatea României”
Gandul
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Cum își rotunjesc veniturile încasate de la buget șefii din Ministerul Agriculturii și soțiile lor. Ministrul Florin Barbu încasează chirie pe o proprietate neidentificată
Libertatea
Cartofii prăjiți la air fryer: Sunt sau nu sănătoși? Mihaela Bilic demontează mitul
CSID
Dacă pui bec și stopuri ca la bicicletă pe un motocultor cu remorcă, poți circula legal cu el pe drumul public?
Promotor