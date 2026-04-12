Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria

Viktor Orbán a recunoscut înfrângerea după 16 ani la putere, iar principalul său rival, Péter Magyar, liderul partidului Tisza, a revendicat victoria într-un scrutin considerat istoric pentru direcția viitoare a Ungariei. Primele rezultate au indicat un avans clar pentru Tisza, formațiune pro-europeană, pe fondul unei participări foarte mari la vot.

În postarea sa, Sorin Ioniță afirmă că UDMR a rămas, în ultimii ani, prea aproape de modelul politic promovat de Fidesz, iar înfrângerea lui Orbán ar trebui să producă și consecințe politice la București. Mesajul său vine după ce Kelemen Hunor a participat recent la un eveniment electoral al lui Viktor Orbán la Debrețin, unde a urcat pe scenă și a susținut un discurs de sprijin pentru liderul ungar și pentru Fidesz.

„Kelemen Hunor trebuie să demisioneze de la conducerea UDMR și să se retragă din politică”, a scris Sorin Ioniță. El susține că liderul UDMR și-a asociat prea puternic imaginea cu Viktor Orbán și cu direcția politică impusă de Fidesz. „Susținerea oarbă a FIDESZ e al doilea eșec spectaculos al său în mai puțin de un an”, afirmă analistul.

În postarea sa, Ioniță merge mai departe și vorbește despre o degradare a profilului politic al UDMR: „După o președinție decentă a lui Marko Bela, Kelemen Hunor reprezintă balcanizarea UDMR”. El mai spune că formațiunea „rămâne reprezentantul minorității maghiare în Parlamentul nostru”, dar acuză conducerea partidului că s-a apropiat excesiv de modelul politic promovat de Fidesz.

Alegerile din Ungaria, moment de cotitură

Alegerile din Ungaria au fost urmărite atent în toată Europa, fiind văzute ca un test decisiv pentru regimul construit de Orbán. Votul a fost influențat de stagnarea economică, creșterea costului vieții, acuzațiile de corupție și tensiunile prelungite dintre Budapesta și instituțiile europene pe teme legate de statul de drept.

Péter Magyar a promis refacerea relațiilor cu Uniunea Europeană și NATO, precum și o schimbare de direcție după anii în care Viktor Orbán a fost unul dintre cei mai vocali lideri iliberali din UE.