Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria

Viktor Orbán a recunoscut înfrângerea după 16 ani la putere, iar principalul său rival, Péter Magyar, liderul partidului Tisza, a revendicat victoria într-un scrutin considerat istoric pentru direcția viitoare a Ungariei. Primele rezultate au indicat un avans clar pentru Tisza, formațiune pro-europeană, pe fondul unei participări foarte mari la vot.
În postarea sa, Sorin Ioniță afirmă că UDMR a rămas, în ultimii ani, prea aproape de modelul politic promovat de Fidesz, iar înfrângerea lui Orbán ar trebui să producă și consecințe politice la București. Mesajul său vine după ce Kelemen Hunor a participat recent la un eveniment electoral al lui Viktor Orbán la Debrețin, unde a urcat pe scenă și a susținut un discurs de sprijin pentru liderul ungar și pentru Fidesz.
„Kelemen Hunor trebuie să demisioneze de la conducerea UDMR și să se retragă din politică”, a scris Sorin Ioniță. El susține că liderul UDMR și-a asociat prea puternic imaginea cu Viktor Orbán și cu direcția politică impusă de Fidesz. „Susținerea oarbă a FIDESZ e al doilea eșec spectaculos al său în mai puțin de un an”, afirmă analistul.
În postarea sa, Ioniță merge mai departe și vorbește despre o degradare a profilului politic al UDMR: „După o președinție decentă a lui Marko Bela, Kelemen Hunor reprezintă balcanizarea UDMR”. El mai spune că formațiunea „rămâne reprezentantul minorității maghiare în Parlamentul nostru”, dar acuză conducerea partidului că s-a apropiat excesiv de modelul politic promovat de Fidesz.
Alegerile din Ungaria au fost urmărite atent în toată Europa, fiind văzute ca un test decisiv pentru regimul construit de Orbán. Votul a fost influențat de stagnarea economică, creșterea costului vieții, acuzațiile de corupție și tensiunile prelungite dintre Budapesta și instituțiile europene pe teme legate de statul de drept.
Péter Magyar a promis refacerea relațiilor cu Uniunea Europeană și NATO, precum și o schimbare de direcție după anii în care Viktor Orbán a fost unul dintre cei mai vocali lideri iliberali din UE.