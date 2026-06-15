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Sebastian Burduja, după ședința PNL: „Nu sprijinim un premier impus peste capul nostru”

Președintele PNL București, Sebastian Burduja, a anunțat luni că PNL a decis să nu susțină formarea unui guvern cu PSD.
Sebastian Burduja, după ședința PNL: „Nu sprijinim un premier impus peste capul nostru”
Sursa: Facebook
Maria Nițu
15 iun. 2026, 22:44, Politic
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Președintele PNL București, Sebastian Burduja, a transmis luni, pe Facebook, principalele decizii luate în ședința conducerii naționale a partidului și, totodată, poziția sa personală privind direcția în care urmează să meargă liberalii.

Burduja a precizat că votul său s-a aliniat cu deciziile asumate în partid.

„S-a încheiat ședința conducerii naționale a PNL. V-am spus dinainte cum votez, așadar am votat PENTRU următoarele decizii:

  1. Nu facem guvern cu PSD, așa cum am mai decis de 3 ori.
  2. Nu sprijinim un premier impus peste capul nostru, cu termen mâine ora 10 pentru depunerea mandatului de către premierul desemnat. Dacă guvernul propus ajunge totuși la vot, PNL nu va vota guvernul, iar nerespectarea deciziei va duce la excludere. Aceeași sancțiune se va aplica oricărui membru PNL care acceptă să facă parte din guvernul propus.
  3. Cerem reluarea imediată a consultărilor politice cu partidele, în acord cu prevederile constituționale, pentru a identifica o soluție pentru deblocarea situației, cu mandatarea Președintelui Ilie Bolojan în acest sens.”

Burduja a spus că se aștepta la o ședință mai simplă, însă discuțiile au fost mai tensionate decât anticipa, în contextul presiunilor politice.

„Mă așteptam să fie cea mai ușoară ședință. De ce? E simplu: un partid care lasă pe alții să-i impună premierul, împotriva a ceea ce a hotărât el însuși, se desființează cu mâna lui. Își pierde cuvântul. Iar cuvântul, când ți-l pierzi, poți să pleci acasă. Și în politică, și în viață.”

El a mai precizat că decizia majorității din partid a fost una corectă și că PNL trebuie să își respecte angajamentele față de electorat.

„N-a fost o ședință nici ușoară, nici scurtă. Dar cei mai mulți dintre noi am ales corect. Din două motive pe care le înțelege oricine: să ne ținem de cuvânt și să-i respectăm pe români.”

„Pentru PNL, acesta trebuie să fie momentul zero. Pe bune. Să ne asumăm că suntem un partid de dreapta, liberal-conservator, și mergem înainte pe picioarele noastre, „prin noi înșine”. E timpul să investim în oameni și să creștem liderii de mâine. Să dezbatem idei și să lucrăm la un nou proiect de țară. Să scoatem în față oamenii buni și cinstiți din partid și să deschidem larg ușa pentru toți cei care au aceleași valori.”, a scris Burduja.

Sebastian Burduja a transmis că responsabilitatea pentru formarea unui nou guvern revine celor care au contribuit la căderea celui anterior

„In rest, e la fel de simplu: cei care au dărâmat guvernul Bolojan, aceia să facă altul. PSD are președinte, zice că are și soluții. Poftiți la treabă. Iar dacă nu vreți sau nu puteți, mai rămâne un singur drum cinstit: alegeri anticipate.”

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