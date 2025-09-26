Șeful armatei ucrainene: Rusia nu și-a atins țintele în ofensiva din 2025

Atacurile lansate de Rusia în primăvara și vara acestui an nu au adus rezultatele așteptate de Putin, a anunțat comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi.

El a precizat că forțele ruse au tras de două ori mai intens cu artileria decât Ucraina pe front, notează Reuters.

„Se poate spune că campania rusă din primăvară și vară a fost efectiv întreruptă”, a declarat Oleksandr Syrskyi.

Potrivit lui, planurile Rusiei de a forma o „zonă tampon” în regiunile Sumî și Harkov, de a ocupa orașul Pokrovsk și întreaga zonă Donețk au eșuat.

Chiar și în acest moment, obiectivul Moscovei este sa obțină controlul complet asupra regiunii Donețk. Rusia deține peste 70% din acest teritoriu și continuă să înainteze cu pași mici.

Oleksandr Syrskyi a explicat că, încă de acum câteva luni, armata rusă a adoptat o tactică pe care el o numește „o mie de tăieturi”. Aceasta presupune o succesiune de atacuri desfășurate de unități mici de infanterie.

„Aceasta constă în utilizarea simultană a unui număr mare de mici grupuri de asalt, 4-6 militari care avansează folosind terenul, râpele și zonele împădurite, cu scopul principal de a pătrunde cât mai adânc posibil în teritoriul nostru.”, a spus Syrskyi.