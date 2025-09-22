Senator USR: Ilie Bolojan nu trebuie să-şi dea demisia, dacă CCR respinge reforma pensiilor speciale

Chiar dacă şeful Guvernului a dat de înţeles că dacă legea va fi declarată neconstituţională, îşi va da demisia, liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie este de părere că Bolojan trebuie să rămână în funcţie.

Proiectul privind pensiile speciale pentru magistraţi poate fi modificat, dacă va fi respins de CCR, spune Ştefan Pălărie, la RFI.

„Eu, personal, analizând datele, am aşteptarea explicită ca în această şedinţă a CCR totuşi să fie constatate toate condiţiile de constituţionalitate ale proiectului de lege. E posibil, sunt mai multe scenarii, în mod evident, ca această Curte să semnalizeze, poate, anumite norme sau măsuri, deci elemente din textul de lege, care în cazul în care sunt găsite neconstituţionale vor trebui să fie reîntoarse către Guvern, Parlament şi făcute modificările necesare de intrare în conformitate sau poate într-adevăr să constate neconstituţionalitatea legii per ansamblu, dar eu cred că acest scenariu are şanse foarte mici de izbândă, ci mai degrabă lucrurile se îndreaptă către o acceptare a legilor şi în felul acesta o intrare finală în vigoare”, spune Pălărie.

Senatorul USR consideră că premierul Ilie Bolojan trebuie să rămână în funcţie, dacă judecătorii CCR resping legea privind pensiile speciale.

„Eu, personal, nu cred acest lucru. Aşa cum CCR cântăreşte toate elementele de echilibru între tot ceea ce înseamnă jurisprudenţă şi decizii anterioare, ce înseamnă cadrul Constituţiei per ansamblu, alte legi în vigoare şi vor găsi o soluţie, cred că la fel şi din punct de vedere politic, Guvernul trebuie să analizeze foarte bine necesitatea stabilităţii, inclusiv politice, în această perioadă şi cântărind acest argument, să meargă mai departe”, afirmă senatorul.

Ştefan Pălărie crede că „şansele sunt fie pentru acceptarea în totalitate a legii, fie posibile observaţii parţiale pe lege”.