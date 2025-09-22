Fost ministru al Justiției, despre pensiile magistraților: Cred că legea va trece de Curtea Constituțională

„Legea pe care o discutăm, ca orice lege, are două părți. O parte de oportunitate a reglementării, care îi aparține exclusiv guvernului care a elaborat proiectul și parlamentului care l-a aprobat, și o altă dimensiune a constituționalității, a conformității cu legea fundamentală. Pe 24, Curtea va examina constituționalitatea, nu oportunitatea, pentru că în caz contrar s-ar substitui decidenților respectiv guvernului sau parlamentului”, a spus luni dimineața la Digi24 Tudorel Toader.

Fostul ministru a spus că măsura creșterii treptate a vârstei de pensionare i se pare „onestă și corectă și necesară”.

„Eu personal, în acest context, tind să cred că legea va trece de Curtea Constituțională”, a mai spus el.

Curtea Constituțională va analiza în ședința din 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitor la proiectul Guvernului care prevede modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați.