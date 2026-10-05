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Siegfried Mureșan invocă exemplul Spaniei și pune anticipatele pe masă: Într-o democrație funcțională, o opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni

Europarlamentarul Siegfried Mureșan aduce în discuție posibilitatea alegerilor anticipate în contextul crizei politice din România, arătând că acestea reprezintă un mecanism democratic atunci când blocajul nu mai poate fi depășit prin actualele formule parlamentare.
Siegfried Mureșan invocă exemplul Spaniei și pune anticipatele pe masă: Într-o democrație funcțională, o opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni
Sursa foto. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
05 oct. 2026, 11:16, Politic
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Mureșan a invocat exemplul Spaniei, unde premierul a anunțat organizarea alegerilor anticipate pe 29 noiembrie, dar și situația altor state europene care au recurs la acest mecanism în ultimii ani.

„Doar în ultimii cinci ani, 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au organizat alegeri parlamentare anticipate, inclusiv cele mai mari state membre – Franța, Germania, Italia și Spania. La acestea se adaugă Marea Britanie și Republica Moldova”, a transmis Siegfried Mureșan, luni, pe Facebook.

Mureșan: Unele state au organizat mai multe rânduri de anticipate

Potrivit europarlamentarului, recurgerea la alegeri înainte de încheierea mandatului parlamentar nu reprezintă o situație neobișnuită în Europa, unele țări organizând chiar mai multe rânduri de alegeri anticipate în ultimii cinci ani.

Mureșan leagă această soluție de situațiile în care negocierile politice și configurația existentă în Parlament nu mai permit depășirea unei crize.

„Alegerile anticipate sunt un mecanism democratic pentru situațiile în care o criză politică nu mai poate fi depășită prin formulele parlamentare existente”, a afirmat europarlamentarul.

Acesta susține că, într-un asemenea scenariu, decizia poate fi readusă în fața electoratului.

„În astfel de momente, într-o democrație funcțională, o opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni”, a conchis Siegfried Mureșan.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat luni convocarea alegerilor anticipate pentru data de 29 noiembrie. Scrutinul ar putea consemna sfârșitul guvernului de stânga, unul dintre ultimele puternice din Europa. Situația în Spania este tensionată din cauza crizelor locuințelor și din Ceuta.

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