George Simion îl sfidează pe Nicușor Dan și refuză consultările: „Nu merită prezența mea”

El a precizat că formațiunea va fi reprezentată de o delegație, care va transmite solicitarea organizării de alegeri anticipate cât mai rapid.

Simion și-a început mesajul anunțând că se întoarce spre București după o deplasare într-o capitală europeană.

„Bună dimineața! Am bifat cu succes încă o capitală europeană. Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă în România. Acum merg spre București, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni”, a declarat George Simion.

„Nu merită prezența mea”

Președintele AUR a explicat că a mandatat o delegație a partidului să participe în locul său la discuțiile de la Palatul Cotroceni.

„Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar. De alegeri anticipate. Cât mai repede. Și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor. Să oprească arestările”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a insistat apoi că poziția oficială a formațiunii este exprimată de el, de delegația trimisă la Cotroceni și de conducerea partidului.

„Dragi prieteni, nu vorbește nimeni în numele nostru. Este suficient să vă transmit eu mesajele și mesajele pe care le transmite delegația de la Cotroceni și cei din conducerea partidului. Nu s-a schimbat nimic față de ceea ce am zis în parlament și ceea ce am zis de când l-am demis pe Bolojan”, a spus George Simion.

Simion invocă din nou „calea neamului românesc” și numele lui Călin Georgescu

În mesajul publicat pe TikTok, președintele AUR a făcut și o serie de precizări referitoare la persoanele care vorbesc public în numele partidului, susținând că unele dintre acestea nu mai fac parte din formațiune.

„Mergem pe calea neamului românesc. Unii care se trezesc să vorbească, nu mai fac parte din AUR. În AUR e o disciplină”, a declarat liderul partidului.

George Simion a reafirmat, în același mesaj, susținerea pentru Călin Georgescu.

„Se merge alături de calea neamului românesc, alături de Călin Gheorgescu. O să încerce patronii de televiziune să titreze acolo nu știu care reprezentant AUR. Nu vor oameni din conducerea AUR, nu vor oameni delegați de noi”, a continuat Simion.

Mesaj către susținătorii AUR

Liderul AUR a susținut că sunt folosite persoane care nu mai au legături cu partidul pentru a provoca disensiuni în interiorul formațiunii.

„Sunt unii care nu mai au nicio treabă cu partidul nostru. Ca să creeze dezbinări”, a afirmat George Simion.

El și-a încheiat mesajul cu un apel adresat susținătorilor săi și cu o nouă referire la Călin Georgescu:

„Băieți, toți, Arestul Central să vă audă Călin Gheorgescu că sunteți alături acolo. Unirea face puterea, toți pentru unul, unul pentru toți.”