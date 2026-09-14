Siegfried Mureșan răspunde criticilor că a dispărut din viața publică: „Obiectivul meu a fost să sprijin Guvernul”

Întrebat luni despre afirmațiile reprezentanților UDMR privind retragerea sa din viața publică, Siegfried Mureșan a spus că nu a considerat declarația lui Kelemen Hunor drept o critică.

„Nu am privit acea declarație a domnului președinte Kelemen Hunor sub nicio formă ca pe o critică”, a spus Mureșan.

El a explicat că a considerat că formarea unui nou guvern nu era posibilă în perioada vacanței parlamentare, în condițiile în care pozițiile partidelor erau foarte diferite.

„Obiectivul meu în timpul lunilor de vară, iulie și august, a fost să sprijin Guvernul României în finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Mi-a fost clar de la 1 iulie că, pe perioada vacanței parlamentare, formarea unui guvern nu poate fi posibilă, în condiții în care pozițiile partidelor erau extrem de divergente”, a afirmat el.

Siegfried Mureșan: Niciun fel de ruptură între PNL și UDMR

Mureșan susține că relația dintre PNL și UDMR este în continuare bună și respinge ideea unei rupturi între cele două formațiuni.

„Noi apreciem munca pe care miniștrii UDMR au făcut-o alături de miniștrii PNL și USR pentru finalizarea cu succes a PNRR-ului și pentru toată munca făcută la guvern în ultimele săptămâni. Deci niciun fel de ruptură între PNL și UDMR, de nicio formă”, a mai spus Siegfried Mureșan.

La începutul lunii, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, afirma că Siegfried Mureșan „a dispărut din viața publică”, în loc să contribuie la formarea unei majorități parlamentare.