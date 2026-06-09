Siegfried Mureșan: România nu are nevoie de un guvern ținut captiv de PSD, fără ca PSD să-și asume guvernarea

Liberalul susține că PSD încearcă să inducă în eroare prin rezervele formulate față de propunerea noului Guvern.

„Să nu ne lăsăm păcăliți de PSD. PSD-ul pretinde, pentru moment, că are rezerve față de propunerea noului Guvern, dar știm că o fac doar pentru a ne induce în eroare și pentru a obține sprijinul”, a scris marți pe Facebook Siegfried Mureșan.

În realitate, spune el, social-democrații și-au „plasat oamenii în poziții cheie și pretind că sunt nefericiți”.

„Le cunoaștem jocul și nu vom fi păcăliți. România nu are nevoie de un noul guvern ținut captiv de PSD, fără ca PSD să își asume răspunderea guvernării”, a adăugat europarlamentarul.