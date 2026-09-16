Sighiartău: Cea mai mare greșeală a PNL în ultimii trei ani: a lăsat AUR singur în Opoziție

Declarațiile au fost făcute miercuri la RFI, în contextul crizei politice și al consultărilor pentru desemnarea unui premier.

Sighiartău afirmă că PNL se va prezenta la consultările cu președintele Nicușor Dan cu variantele anunțate anterior de partid și susține că liberalii trebuie să își asume rolul de partid de opoziție în perioada următoare.

„Având în vedere că am fost dați jos din guvernare de PSD și de AUR, nu vrem să facem o guvernare cu aceste partide politice. Asta înseamnă că noi nu vom gira o guvernare PSD-AUR. Asta înseamnă că nu vom gira o guvernare cu PSD în interiorul acelei guvernări”, a declarat deputatul PNL.

Ce soluții propune PNL

Robert Sighiartău a prezentat variantele pe care liberalii le-au propus pentru ieșirea din criza politică. Printre acestea se află formarea unor guverne minoritare succesive sau a unui „Guvern de armistițiu”, în formula prezentată anterior de premierul Ilie Bolojan.

„Noi am propus câteva soluții de ieșire din criză: guverne minoritare succesive sau un Guvern de armistițiu, așa cum l-a denumit premierul Ilie Bolojan, adică un Guvern tehnocrat, în adevăratul sens al cuvântului, cu oameni care nu au mai făcut politică, dar care reprezintă ceva pe domeniile respective”, a spus Sighiartău.

În iunie, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, PNL a prezentat și varianta unui guvern minoritar și a unui pact politic pentru o perioadă limitată.

Greșeală în strategia PNL

Deputatul liberal consideră că una dintre principalele greșeli ale partidului în ultimii ani a fost faptul că AUR a rămas singurul partid important aflat în Opoziție.

„Cea mai mare greșeală pe care a făcut-o PNL în ultimii trei ani de zile a fost să lase AUR în Opoziție singur”, a afirmat Robert Sighiartău.

El susține că menținerea AUR ca singură forță importantă de opoziție îi poate permite partidului să își consolideze mesajul politic și să atragă în continuare alegători nemulțumiți de partidele aflate la guvernare.

„Este foarte important ca în perioada următoare, PNL să se afle în Opoziție”, a mai declarat deputatul la RFI.