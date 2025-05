Simion: Am spus clar în limba română, cu toate accentele potrivite: am evitat o vărsare de sânge

„Ieri am spus suficient de clar în limba română, cu toate accentele potrivite, faptul că am evitat o vărsare de sânge”, declară George Simion.

George Simion a fost invitat în studioul Realitatea Plus. Acolo, el a declarat, printre altele: „Ieri am spus suficient de clar în limba română, cu toate accentele potrivite, faptul că am evitat o vărsare de sânge”.

„Ultimele săptămâni au fost foarte ciudate din punct de vedere al percepției publice și al informațiilor vehiculate. Și eu am văzut faptul că am incitat la o baie de sânge, deși ieri am spus suficient de clar în limba română, cu toate accentele potrivite, faptul că am evitat o vărsare de sânge. Din partea sistemului care e dispus să facă orice pentru ca românii să ia puterea în țara lor și care au folosit toate trucurile pe care le aveau în tolbă și au folosit toate persoanele pe care le puteau controla, le puteau și șantaja, le puteau cumpăra”, a declarat George Simion, potrivit gandul.ro.