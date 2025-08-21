Traian Băsescu va primi un apartament în locul vilei de protocol. Reședința, oferită printr-o hotărâre secretizată

Traian Băsescu va primi un apartament într-un bloc, potrivit anunțului făcut de purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, după ședința Executivului.

Fostul președinte al României a refuzat vila de protocol de pe strada Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A, pusă inițial la dispoziție. Acesta a cerut, în schimb, un apartament, întrucât „casa era mult prea mare”.

În plus, la solicitarea lui Traian Băsescu, Hotărârea de Guvern are regim clasificat.

„La solicitarea domniei sale nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a precizat Dogioiu.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că fostul președinte a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. În urma deciziei ICCJ, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RA-APPS, 75% din indemnizația președintelui în exercițiu, pază şi protecţie și folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de SPP.

Traian Băsescu a atacat această decizie la Curtea Constituţională, prin intermediul Curţii de Apel Bucureşti. La începutul lunii iulie a acestui an, CCR a decis, cu unanimitate de voturi, că modificările aduse Legii 406/2001 sunt neconstituționale, iar Traian Băsescu și-a recâștigat drepturile pe care le-a avut calitatea de șef al statului român.