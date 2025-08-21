Prima pagină » Politic » Plata pensiilor private: Au fost făcute două modificări, spune vicepreședintele ASF

Plata pensiilor private: Au fost făcute două modificări, spune vicepreședintele ASF

Vicepreședintele ASF, Ștefan Daniel Armeanu, a anunțat modificările făcute în cadrul proiectului de lege al plății pensiilor private, adoptat joi în ședința de guvern.
Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poliţist, a fost găsit în Norvegia / Poliţia Română a adus în ţară bărbatul
Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poliţist, a fost găsit în Norvegia / Poliţia Română a adus în ţară bărbatul
Cine este „diavolul fără chip”, despre care vorbește ministrul Economiei, Radu Miruță
Cine este „diavolul fără chip”, despre care vorbește ministrul Economiei, Radu Miruță
România a virat în Republica Moldova mai mulți bani decât Franța și Germania. Ce ajutor extern a primit Chișinăul, vizitat prima dată oficial de premierul Bolojan
România a virat în Republica Moldova mai mulți bani decât Franța și Germania. Ce ajutor extern a primit Chișinăul, vizitat prima dată oficial de premierul Bolojan
Bolojan, convins că se poate asuma răspunderea pe pachetul 2 de austeritate: Coaliția funcționează
Bolojan, convins că se poate asuma răspunderea pe pachetul 2 de austeritate: Coaliția funcționează
Bolojan: Este posibil ca în toamnă să avem alegeri în București. Ciprian Ciucu, variantă pentru PNL
Bolojan: Este posibil ca în toamnă să avem alegeri în București. Ciprian Ciucu, variantă pentru PNL
Alexandra-Valentina Dumitru
21 aug. 2025, 13:08, Economic

„Este un proiect de lege care, practic, îndeplinește un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment, și anume acela de a adera la OCDE, în urma evaluării pe care am avut-o din partea OCDE s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat și reglementat, care are o contribuție importantă la dezvoltarea economică a României. Și, totodată, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit, și anume, legea de plată. Este un proiect de lege care îndeplinește toate standardele europene. Este un proiect stabilit după principiile OCDE, după bunele practici internaționale”, a spus vicepreședintele ASF.

În ședinta de guvern de joi, au avut loc două modificări în ceea ce privește proiectul de lege al plății pensiilor private.

„Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a retrage-o la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25%, la un procent de 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor, de asemenea, s-a modificat. S-a micșorat de la perioada de 10 ani la 8 ani”, spune Armeanu.