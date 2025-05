Simion, după ce a folosit termenul „autist” pentru Nicușor Dan: Îmi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic securist

„Îmi pare rău și vreau să spun că am dat azi interviuri pentru Politico, pentru Brussels Signal, pentru Telegraf, pentru Euronews. Nu era programat ProTV-ul și nu eram atent. Mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și îmi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator când era el să se ducă pe la Olimpiade, cam singurul lucru cu care se poate lăuda în viață. Am vrut să spun, îmi cer scuze poate nu este corect politic, acest contracandidat al meu este nazist, pentru că împreună cu gașca din jurul lui a participat la închiderea noastră în case, la vaccinarea noastră, care trebuia să fie obligatorie și care, datorită voinței poporului român, nu s-a întâmplat. Am vrut să zic că acest contracandidat al meu este marxist. Și acest contracandidat al meu este coldist și soroșist”, a spus George Simion.

„Nu mă interesează persoana lui pentru că ei reprezintă acea parte a statului român care a dat loditura de stat împotriva voinței poporului român. Nu mă interesează să discut cu nimeni decât în prezența omului care a fost votat de români. De aceea, mâine, după ce voi merge să-mi exercit votul și voi saluta românii din Paris și voi discuta cu figuri politice relevante din capitala Franței, o să mă duc în țară și o să apar în fața românilor împreună cu domnul Călin Georgescu”, a adăugat Simion.

Potrivit stirileprotv.ro, candidatul AUR George Simion l-a catalogat joi pe Nicușor Dan ca fiind „autist”.