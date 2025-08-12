Prima pagină » Politic » Adrian Cioroianu afirmă că Nicușor Dan a greșit lipsind de la înmormântarea lui Ion Iliescu

Fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu consideră că atât președintele României, Nicușor Dan, cât și Klaus Iohannis au greșit prin absența de la înmormântarea lui Ion Iliescu.
Iulian Moşneagu
12 aug. 2025, 19:15, Politic

Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Adrian Cioroianu a spus că înțelege decizia politică a USR, dar o consideră eronată.

„Până la urmă fiecare partid face ce vrea. Eu cred că e o greșeală, dar dacă au făcut un calcul și au câștigat ceva, e treaba lor. Dacă sunt consecvenți cu electoratul lor, e în regulă. În schimb, cred că președintele Nicușor Dan trebuia să vină. Pentru că respecta totuși instituția. Nu era vorba de respectul față de Ion Iliescu, ci față de instituția numită președintele României”, a afirmat Cioroianu.

Acesta a adăugat că și fostul președinte Klaus Iohannis ar fi trebuit să participe.

Fostul ministru de Externe a subliniat că Ion Iliescu a fost ales în mod liber și nu a fost condamnat sau decăzut din drepturi.

„Nu-ți arăți respectul față de individul pe care în buletin îl cheamă Ion Iliescu, ci față de un om care a fost președintele României, prin alegeri libere, care n-a apucat să fie condamnat, n-a apucat să fie închis, n-a apucat să fie decăzut din drepturi, ori dacă în aceste condiții, respecți instituția”, a afirmat Cioroianu.

Cioroianu a apreciat prezența premierului Ilie Bolojan.

În privința dosarelor Revoluției și Mineriadei, fostul ministru a afirmat că acestea nu au fost soluționate „pentru că nu s-a dorit”. El a evitat să comenteze ipoteza unei protecții din umbră a lui Iliescu. „S-a tărăgănat fiindcă era vorba de un personaj cu o vârstă”, a spus Cioroianu.