Adrian Cioroianu afirmă că Nicușor Dan a greșit lipsind de la înmormântarea lui Ion Iliescu

Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Adrian Cioroianu a spus că înțelege decizia politică a USR, dar o consideră eronată.

„Până la urmă fiecare partid face ce vrea. Eu cred că e o greșeală, dar dacă au făcut un calcul și au câștigat ceva, e treaba lor. Dacă sunt consecvenți cu electoratul lor, e în regulă. În schimb, cred că președintele Nicușor Dan trebuia să vină. Pentru că respecta totuși instituția. Nu era vorba de respectul față de Ion Iliescu, ci față de instituția numită președintele României”, a afirmat Cioroianu.

Acesta a adăugat că și fostul președinte Klaus Iohannis ar fi trebuit să participe.

Fostul ministru de Externe a subliniat că Ion Iliescu a fost ales în mod liber și nu a fost condamnat sau decăzut din drepturi.

„Nu-ți arăți respectul față de individul pe care în buletin îl cheamă Ion Iliescu, ci față de un om care a fost președintele României, prin alegeri libere, care n-a apucat să fie condamnat, n-a apucat să fie închis, n-a apucat să fie decăzut din drepturi, ori dacă în aceste condiții, respecți instituția”, a afirmat Cioroianu.

Cioroianu a apreciat prezența premierului Ilie Bolojan.

În privința dosarelor Revoluției și Mineriadei, fostul ministru a afirmat că acestea nu au fost soluționate „pentru că nu s-a dorit”. El a evitat să comenteze ipoteza unei protecții din umbră a lui Iliescu. „S-a tărăgănat fiindcă era vorba de un personaj cu o vârstă”, a spus Cioroianu.