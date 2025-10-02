Sindicaliștii din Guvern acuză Cancelaria prim-ministrului de încălcarea legii: „legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe”

„În timp ce Guvernul vorbește public despre responsabilitate bugetară și limite în cheltuirea banului public, Cancelaria Prim-ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe”, se arată într-un comunicat al sindicatului.

Acesta arată că, deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurcă a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up.

„Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a «reinterpreta» interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor. Gravitatea nu stă doar în fenta birocratică, ci și în faptul că, potrivit hotărârii de Guvern care îi reglementează funcționarea, Cancelaria Prim-ministrului nu are atribuții de transport marfă. În mod normal, orice achiziție de vehicule se face după definirea clară a necesităților instituției: ce se transportă, unde, cu ce frecvență, pentru ce scopuri. Cancelaria nu este companie de logistică, ci structura care sprijină activitatea prim-ministrului”, transmit sindicaliștii.

Regulamentul, modificat „peste noapte” pentru a justifica achiziția

Aceștia arată că Mihai Jurcă a încălcat și art. 5 alin. (3) din OUG nr. 80/2001, „pentru simplul motiv că instituția pe care o conduce nu are parc auto propriu, prevăzut printr-o hotărâre de Guvern. Practic, a creat din pix o nevoie, a inventat o justificare și a împins o achiziție care nu are nici fundament instituțional”.

SAALG arată că șeful Cancelariei a fost să modifice „peste noapte” Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cancelariei Prim-ministrului, „ca să creeze o aparență de legalitate privind parcul auto”.

„Dacă la vârful Cancelariei se transmite semnalul că legea poate fi fentată după bunul plac, ce va mai împiedica alte instituții să procedeze la fel? Ce le mai putem cere instituțiilor din teritoriu, când însuși omul de la vârful Guvernului demonstrează că legea e un obstacol care se rezolvă cu un «ordin de șef»? Ce mai înseamnă disciplina financiară, transparența și respectul față de legi, dacă însuși omul prim-ministrului își permite să facă artificii pentru a aduce 17 mașini în curtea Guvernului?”, se întreabă sindicaliștii.