Sondaj de opinie în Ucraina. Încrederea în Volodimir Zelenski a crescut spectaculos în ultima lună

Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a crescut cu aproape 10 procente într-o singură lună. Dacă la mijlocul lunii februarie, nivelul de încredere în președintele Ucrainei era de 53%, în martie a ajuns la 62%.

Datele provin dintr-un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev citat de Nexta.

Practic, Zelenski recâștigă încrederea ucrainenilor și chiar depășește nivelul din ianuarie. Conform unui sondaj național realizat în perioada 23-29 ianuarie de același institut, 61% dintre ucraineni au declarat atunci că au încredere în președintele Volodimir Zelenski. 25% au spus că au încredere deplină în președinte, în timp ce 17% dintre cei chestionați au susținut că nu au deloc încredere în el.

Sociologii cred că rezultatele reflectă unitatea populației din timpul războiului și nu teama de a critica autoritățile. De altfel, sondajul din ianuarie a arătat că 48% dintre ucraineni cred că unii lideri actuali ar trebui să rămână la putere după război.