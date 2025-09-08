Sondaj INSCOP: Cum se raportează românii la apartenența țării la UE și la identitatea națională

Sondajul INSCOP include date în urma intervievării a 1107 persoane în perioada 4-10 august 2025.

În urma acestui proces, s-a ajuns la concluzia că 52,4% dintre cei chestionați sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională. Pe de altă parte, 38,1% dintre participanții la sondaj consideră că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională. 9,5% dintre cei intervievați nu au oferit un răspuns sau nu au știut ce să spună.

„Evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”, este mesajul directorului INSCOP, Remus Stefureac.

Potrivit aceluiași sondaj, cei care sunt de părere că apartenența României la UE nu limitează prea mult independența națională sunt votanți PNL și USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București, dar și cei cu venituri reduse. Pe de altă parte, votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat consideră opusul.

Sondajul a folosit interviul prin intermediul chestionarului drept metodă de cercetare, iar datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Au fost intervievate persoanele de 18 ani și peste, iar eșantionul a fost reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative din România. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.