Sorin Grindeanu despre intrarea la guvernare: N-am spus nu, n-am spus nici da

Sorin Grindeanu a dezvăluit la România TV, în direct, ce a discutat la consultări cu noul președinte al României, Nicușor Dan:

„N-am discutat despre persoane. Am spus care e poziția mea și a noastră. Am spus că alegerile parlamentare au fost acum o jumătate de an, pe care PSD le-a câștigat. Suntem principalul grup din Parlament. Ne înțelegem rolul. Așteptăm și înțelegem rolul noului președinte, cel de mediator, de a găsi o formulă care să ducă la o majoritate parlamentară, dar PSD este cel mai mare partid din parlament. Nu fugim de responsabilități. Așteptăm propunerile administrației prezidențiale după perioada de consultări. Vom hotărî în interiorul partidului. Vom face o consultare mai largă în PSD. Vreau să consultăm activul de bază, primari, consilieri județeni, deputați, președinți de organizații, și să facem un vot de cunoștință de cauză.”