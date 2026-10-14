Ștefan-Radu Oprea, despre contractul cu Rheinmetall: „Voi fi foarte transparent”

Întrebat miercuri seară, la Antena 3 CNN, dacă primul lucru pe care îl va face la minister va fi să clarifice cum a fost atribuit contractul cu Rheinmetall, Oprea a spus că sunt mai multe contracte în programul european SAFE, gestionate de ministere diferite.

„Parte dintre ele au fost în gestiunea Ministerului Apărării, parte dintre ele sunt în gestiunea Ministerului Transporturilor, părțile de autostradă, parte dintre ele sunt în gestiunea altor ministere, cum ar fi Ministerul Administrației și Internelor. Este un subiect care a fost public și eu cred că va trebui să avem foarte multă transparență”, a declarat el.

„Nu știe nimeni”

Jurnalista l-a întrebat dacă se angajează să desecretizeze măcar o parte din contract, cea care poate fi făcută publică, și dacă știe ce s-a semnat.

„Nu știe nimeni”, a răspuns Oprea.

Moderatorul a insistat că, în afară de Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, de Ilie Bolojan și de Radu Miruță, nimeni nu cunoaște conținutul contractului.

Oprea nu a promis explicit desecretizarea. „Ceea ce pot să spun este că eu voi fi foarte transparent în tot ceea ce voi face. Și asta nu-i o promisiune, nu-i o chestiune electorală”, a spus el.