Theodor Paleologu, ironie de Ziua Educației: „Cum celebrează românii? Nu se duc la școală! Bravos, națiune!”

Theodor Paleologu a publicat luni pe Facebook un mesaj ironic despre ziua liberă acordată elevilor și profesorilor de Ziua Mondială a Educației.

„Cum celebrează românii Ziua Educației? Nu se duc la școală! Bravos, națiune!”, a scris Paleologu.

Replica a generat rapid mii de reacții și sute de comentarii. Unei persoane care i-a atras atenția că educația poate fi și informală sau nonformală și că elevii ar putea merge la bibliotecă, muzeu ori la un concert simfonic, Paleologu i-a răspuns în același registru: „Aha, asta era: dau elevii năvală în biblioteci și muzee”.

Ziua Mondială a Educației este prevăzută în structura anului școlar drept zi fără cursuri, iar elevii revin la școală marți, 6 octombrie.

România sărbătorește Educația cu școlile închise. PISA arată cât de multă educație mai avem de recuperat

Ironia lui Paleologu capătă însă o altă greutate dacă este pusă lângă cele mai recente rezultate PISA disponibile.

La testarea PISA 2022, elevii români au obținut rezultate sub media OECD la toate cele trei domenii analizate: matematică, lectură și științe.

La matematică, doar 51% dintre elevii români de 15 ani au atins cel puțin nivelul minim de competență, față de 69% media OECD.

Cu alte cuvinte, aproximativ 49% s-au aflat sub nivelul 2, pragul considerat de OECD drept nivelul de bază necesar pentru folosirea matematicii în situații simple din viața reală.

Situația este doar ceva mai bună la lectură: 58% dintre elevi au atins nivelul minim, ceea ce înseamnă că aproximativ 42% nu au reușit să atingă pragul de bază.

La științe, proporția celor sub acest prag a fost de aproximativ 44%.

La celălalt capăt al clasamentului, România are puțini elevi de performanță: 4% au ajuns la nivelurile superioare la matematică, 2% la lectură și doar 1% la științe.

Nici evoluția pe termen lung nu oferă motive spectaculoase de sărbătoare.

Scorurile României la PISA 2022 au fost de 428 de puncte la matematică, 428 la lectură și 428 la științe.

OECD arată că rezultatele la lectură și științe au rămas, în linii mari, stabile față de evaluările precedente, iar la matematică performanța este mai slabă decât în unele ediții anterioare.

Cât merg, de fapt, elevii la școală în 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri și a început pe 7 septembrie 2026.

Pentru majoritatea elevilor, cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Primul modul se desfășoară în septembrie și octombrie, dar este întrerupt și de ziua de 5 octombrie, când nu se fac cursuri.

Pe parcursul anului școlar sunt prevăzute și programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, fiecare cu câte cinci zile consecutive de activități.

În plus, calendarul include vacanțele obișnuite și săptămâna de vacanță mobilă stabilită de inspectoratele școlare în perioada februarie-martie.

Prin urmare, de Ziua Mondială a Educației, România are o particularitate care i-a oferit lui Paleologu material pentru ironie: educația este sărbătorită, oficial, printr-o zi fără cursuri.

Problema mai serioasă începe însă marți, când școlile se redeschid, iar sistemul trebuie să recupereze decalajele pe care testările internaționale le măsoară de ani întregi.