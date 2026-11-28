Două sindicate care reprezintă angajații aeroporturilor din capitala Franței au depus un preaviz de grevă pentru primul weekend al vacanței de Crăciun. Protestul ar putea perturba traficul aerian în perioada sărbătorilor de iarnă.

Confederația Generală a Muncii (CGT) și Force Ouvrière (FO) au făcut apel la angajați să întrerupă lucrul începând de joi, 17 decembrie, de la ora 05.00, până duminică, 20 decembrie, la miezul nopții, potrivit Le Figaro.

Ce revendicări au angajații aeroporturilor

Mișcarea de protest privește exclusiv personalul grupului Aéroports de Paris (ADP), care administrează aeroporturile Orly și Charles de Gaulle (Roissy).

Cele două sindicate solicită majorarea cu 20% a indemnizației de transport între domiciliu și locul de muncă, acordarea unei prime de carburant în valoare de 1.000 de euro, precum și angajarea de personal pe posturile vacante.

Negocierile dintre sindicate și conducerea companiei au eșuat

Greva a fost anunțată ca urmare a eșecului negocierilor dintre reprezentanții angajaților și conducerea companiei.

Sindicatele denunță „refuzul obstinat” al conducerii grupului ADP de a ajunge la un acord privind revendicările angajaților, deși compania a aprobat distribuirea unor dividende suplimentare de aproximativ 80 de milioane de euro către acționari.

Potrivit raportului adunării generale a acționarilor ADP din luna mai, dividendele suplimentare provin din vânzarea unei părți din acțiunile deținute de grupul francez la GMR Airports, o companie indiană specializată în administrarea și dezvoltarea aeroporturilor.

Conducerea companiei susține că a revizuit grilele salariale și folosește această modificare ca argument pentru a respinge solicitările sindicatelor privind creșterea salariilor.

Sindicatele nu au precizat câți angajați vor participa la protest, însă greva ar putea afecta activitatea aeroporturilor Orly și Charles de Gaulle înainte de Crăciun.