Prima pagină » Politic » Transport » Trenuri suplimentare spre Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva

Trenuri suplimentare spre Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva

CFR Călători suplimentează capacitatea trenurilor care circulă spre și dinspre Iași între 8 și 15 octombrie, când este programat pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva. În zilele cu cea mai mare cerere vor fi introduse și trenuri suplimentare directe între București Nord și Iași.
Trenuri suplimentare spre Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva
Maria Miron
08 oct. 2026, 10:00, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

CFR Călători a anunțat joi că trenurile care circulă spre și dinspre Iași vor avea vagoane suplimentare în perioada 8-15 octombrie 2026, în limita parcului disponibil.

Trenuri directe între București și Iași

În zilele cu cele mai mari solicitări, CFR Călători introduce și trenuri cu vagoane directe către și dinspre Iași.

Astfel, în serile de 11, 12, 13 și 14 octombrie, trenul IR 1659/IR 1968 va pleca din București Nord la ora 22.20 și va circula prin Pașcani până la halta Vatra Dornei Băi. Trenul are vagoane directe către Iași, care ajung în capitala Moldovei la ora 05.15.

Între 12 și 15 octombrie, trenul IR 1654/IR 1969 va pleca din Suceava la ora 12.28, circulând prin Pașcani spre București Nord, unde va ajunge la ora 18.56. Acesta are și vagoane directe de la Iași, cu plecare la ora 12.00.

CFR Călători recomandă rezervarea din timp a biletelor

Pentru a evita supraaglomerarea și situațiile în care locurile disponibile se epuizează, compania le recomandă călătorilor să utilizeze toate trenurile disponibile în graficul zilnic de circulație.

Biletele pot fi cumpărate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile, prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele de vânzare din gări, precum și de la casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători.

Pasagerii sunt sfătuiți, de asemenea, să se asigure, înainte de urcarea în tren, că au bilet valabil și documentele necesare pentru călătorie, pentru a evita taxarea suplimentară sau amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.

Informațiile despre circulația trenurilor pot fi verificate prin serviciul INFO CFR, la numărul 0219521, în aplicația „Trenul Meu”, pe site-ul CFR Călători, la secțiunea „Mers tren trafic intern”, precum și la personalul din stații.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
Gandul
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cea mai sănătoasă legumă din lume. E mai bună decât spanacul și are un scor nutrițional de nota 10!
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor