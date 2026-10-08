Trenuri suplimentare spre Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva

CFR Călători a anunțat joi că trenurile care circulă spre și dinspre Iași vor avea vagoane suplimentare în perioada 8-15 octombrie 2026, în limita parcului disponibil.

Trenuri directe între București și Iași

În zilele cu cele mai mari solicitări, CFR Călători introduce și trenuri cu vagoane directe către și dinspre Iași.

Astfel, în serile de 11, 12, 13 și 14 octombrie, trenul IR 1659/IR 1968 va pleca din București Nord la ora 22.20 și va circula prin Pașcani până la halta Vatra Dornei Băi. Trenul are vagoane directe către Iași, care ajung în capitala Moldovei la ora 05.15.

Între 12 și 15 octombrie, trenul IR 1654/IR 1969 va pleca din Suceava la ora 12.28, circulând prin Pașcani spre București Nord, unde va ajunge la ora 18.56. Acesta are și vagoane directe de la Iași, cu plecare la ora 12.00.

CFR Călători recomandă rezervarea din timp a biletelor

Pentru a evita supraaglomerarea și situațiile în care locurile disponibile se epuizează, compania le recomandă călătorilor să utilizeze toate trenurile disponibile în graficul zilnic de circulație.

Biletele pot fi cumpărate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile, prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele de vânzare din gări, precum și de la casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători.

Pasagerii sunt sfătuiți, de asemenea, să se asigure, înainte de urcarea în tren, că au bilet valabil și documentele necesare pentru călătorie, pentru a evita taxarea suplimentară sau amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.

Informațiile despre circulația trenurilor pot fi verificate prin serviciul INFO CFR, la numărul 0219521, în aplicația „Trenul Meu”, pe site-ul CFR Călători, la secțiunea „Mers tren trafic intern”, precum și la personalul din stații.