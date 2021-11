Turcan cere demisia lui Cîţu şi a echipei de negociere cu PSD: „V-aţi milogit la Ciolacu să prindeţi un colţ de pâine"

Redăm itegral mesajul transmis de Raluca Turcan colegilor din conducerea PNL:

„Dragi colegi, Am decis să nu particip la această şedinţă întrucât votul mi-a fost deja deturnat o dată, şi doresc să nu se mai întâmple lucrul acesta din nou. Doresc însă să cunoaşteti părerea mea despre evenimentele în desfăşurare. Consider că echipa de negociere nu a purtat o negociere pentru PNL, ci a pregătit o garnitură şi o foaie de parcurs pentru predarea la cheie a PNL către PSD. În primul rând s-a plecat la drum cu o minciună. Şi un vot manipulat ordinar. Nu, nu mă refer la Congres, ci la votul pentru a încerca negocieri şi cu unii şi cu alţii. Votul meu şi al altora a fost folosit doar pentru a negocia cu PSD. Şi doar în folosul unui grup extrem de restrâns. A fost o fraudă asupra votului colegilor.

Din tot ce am citit în presă, nu am văzut nicio idee politică, de viziune, de la negociatorii partidului pe care să o vedem transpusă in avantajul politic al PNL! PSD-ul v-a dat în fiecare zi teme, la care voi reacţionaţi.

Este puţin spus că s-a negociat în genunchi.

Mandatul lui Florin Câţu nu a fost decât un şir de minciuni, greşeli şi jocuri personale.

Aş spune că e de domeniul patologicului.

Florin, îţi imaginezi că nimeni nu se prinde de minciunile tale? Toţi se prind, îţi garantez.

NIMIC din ce ai spus până acum, tu, preşedintele partidului, nu a fost adevărat! Doar un şir de minciuni.

Şi nu numai de minciuni dar şi de lipsă de responsabilitate!

Florin, eşti dispus să joci la poker până şi banii de pensii. De mai bine de o lună mă ţin de capul tău şi-ţi spun repetat că de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii şi de alocaţii pt că i-ai luat la rectificare doar ca să dai tu bine la cifre în postările de pe Facebook.

Cu toţii i-am reproşat lui Orban că nu a negociat în interesul partidului. Dacă el nu a făcut-o, voi în interesul cui aţi făcut-o? Cu siguranţă nu al PNL!

Când am fost convinsă că negocierea lui Ludovic cu USR e proastă, m-am ridicat de la masă. La fel şi Rareş, şi Robert, şi ceilalţi mi-aţi dat dreptate. Cum arată negocierea făcută de voi, comparativ cu negocierea lui Orban?

Eu atunci m-am ridicat şi am plecat. Voi ce aţi făcut acum? V-aţi milogit la Ciolacu să prindeţi un colţ de pâine.

Vă cer să ieşiti voi acum public, să spuneţi că aţi negociat mai bine ca Orban!

În aceste negocieri, preşedintele partidului a negociat doar pentru el. Atât. Nimic altceva!!! Motivele? O să le aflăm, cu siguranţă! Dar cu un preţ prea mare plătit de partid.

Nu a existat niciun criteriu obiectiv pentru formarea propunerilor de miniştri. Niciunul. Aţi ignorat până şi cel mai important criteriu, cel referitor la rezultatele în alegeri (pe care PSD-ul, spre deosebire de voi, nu l-a ignorat).

Şi-atunci, vă miraţi că PNL se confruntă cu un asemenea val de critici, câtă vreme voi acţionaţi în afara unei legitimităţi politice fireşti?

Închei spunând, momentul acesta este o ruşine pentru PNL şi cred că Preşedintele PNL ar trebui să-şi depună demisia, împreună cu echipa de negociere!

VOTUL MEU ESTE ÎMPOTRIVĂ!”.