Ucraina confirmă intrarea trupelor ruse în regiunea Dnipropetrovsk. Ofensiva a fost oprită

Forțele ruse nu au reușit să cucerească satele Zaporizke și Novoheorhiivka din regiunea Dnipropetrovsk, însă luptele active continuă în zonă, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, relatează The Kyiv Independent.

Declarația apare după ce grupul de monitorizare DeepState a raportat că cele două așezări mici, situate aproape de granițele administrative dintre regiunile Dnipropetrovsk, Donețk și Zaporojie, ar fi fost ocupate de Rusia.

Acesta a fost primul caz în care observatorii de pe câmpul de luptă au raportat că Rusia a preluat controlul asupra unor localități din regiunea central-est, pe care forțele Moscovei încearcă să o pătrundă de câteva luni.

„Forțele de apărare ucrainene au oprit înaintarea invadatorilor ruși și continuă să controleze satul Zaporizke, în ciuda tuturor eforturilor (forțelor ruse) de a cuceri această localitate”, se arată într-un comunicat al Statului Major, postat pe rețelele sociale.

„Luptele active continuă și în zona satului Novoheorhiivka”, adaugă militarii, precizând că Rusia pierde „zeci” de soldați în fiecare zi.

Victor Tregubov, purtător de cuvânt al grupului de forțe al Ucrainei din Dnipro, a declarat pentru Kyiv Independent că informațiile despre capturarea satului Zaporizke au apărut de luni și nu fuseseră confirmate de Ucraina la acel moment.

Ministerul Apărării al Rusiei a susținut, de asemenea, că a preluat controlul asupra celor două sate începând de luni.

Vorbind pentru BBC, Tregubov a adăugat că aceasta reprezintă „prima ofensivă de o asemenea amploare” în regiunea Dnipropetrovsk.

Anterior, forțele ruse au încercat de mai multe ori să pătrundă în satul Dachne din aceeași regiune, dar au fost respinse, conform armatei ucrainene. Grupul DeepState arată că Dachne se află în mare parte în „zona gri”, o zonă contestată între forțele ruse și ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în iunie pentru mass-media de stat rusă că forțele ruse desfășurau operațiuni în regiunea Dnipropetrovsk ca parte a eforturilor de creare a așa-numitei „zone tampon” pe teritoriul Ucrainei.