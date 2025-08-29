Ucraina susține că a lovit un radar S-400 rusesc în Crimeea

Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a lovit un sistem radar rus 91N6E, parte a sistemului de apărare aeriană S-400 Triumph, în Crimeea ocupată, joi, a raportat HUR, potrivit The Kyiv Independent.

„Un alt Triumph (rus) de pe peninsulă a fost ‘orbit’”, a precizat, vineri, agenția. Comunicatul a fost însoțit de imagini alb-negru filmate cu o dronă, care arată presupusa lovitură reușită asupra sistemului rus.

Atacul marchează cel mai recent dintr-o serie de lovituri raportate care vizează componente ale sistemului S-400 Triumph. La sfârșitul lunii iunie, drone ucrainene au lovit echipamente de apărare aeriană în Crimeea, deteriorând unități radar și alte părți ale sistemului.

Sistemul modern rus de apărare aeriană S-400 Triumph este estimat la aproximativ 1,2 miliarde de dolari și este capabil să intercepteze o gamă largă de ținte aeriene, de la rachete de croazieră la drone și avioane.

Ucraina a efectuat anterior atacuri de succes asupra sistemelor radar S-400 în Crimeea, o peninsulă sudică a Ucrainei ocupată de Rusia din 2014, și în regiuni rusești, inclusiv în Belgorod.

HUR a revendicat și un atac reușit cu dronă asupra unei nave rusești mici de rachete din clasa Buyan-M de lângă coasta Crimeei pe 28 august, afirmând că vasul a fost nevoit să se retragă după atac.