Ucraina vrea să crească importurile de gaz cu 30% după atacurile rusești

Ucraina dorește să crească importurile de gaz natural cu 30% în urma atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii sale de gaze, pagubele fiind descrise marți de ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Hrynchuk, ca fiind semnificative.

Rusia și-a intensificat brusc atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei în ultimele săptămâni, iar vineri a atacat principalele câmpuri de gaz ale Ucrainei, stârnind temeri privind o posibilă lipsă de gaz și necesitatea unor importuri suplimentare semnificative, potrivit Reuters.

„Plănuim să creștem importurile cu aproximativ 30% dacă vom reuși să ne extindem capacitatea de import”, a declarat Hrynchuk într-o conferință de presă după o întâlnire cu ambasadorii occidentali. „Plănuim să importăm pe tot parcursul lunilor cele mai reci, deși prioritatea acum este să asigurăm importurile pentru octombrie-decembrie și, dacă este necesar, pentru alte luni”.

Ministrul a spus că volumul total al importurilor va depinde de cât de repede Ucraina își poate recupera producția de gaz, de intensitatea și ținta atacurilor rusești și de gravitatea potențială a daunelor aduse sistemului de transport al gazului.

„Cu cât vom putea restabili (producția) mai repede, cu atât vom avea nevoie de mai puține importuri”, a spus Hrynchuk, adăugând că o creștere a importurilor de GNL este una dintre opțiunile posibile pentru a acoperi lipsa.

Guvernul a declarat anterior că Ucraina intenționa să importe 4,6 miliarde de metri cubi de gaz în sezonul 2025/26, începând sezonul de încălzire cu aproximativ 13,2 metri cubi de gaz în instalațiile sale de stocare. Analiștii și foștii oficiali spun că țara acumulase deja aproximativ 13 metri cubi în rezerve.

Hrynchuk a spus că atacurile au vizat infrastructura regională de gaz, precum și instalațiile de transport al energiei electrice din regiunile de frontieră ale Ucrainei, iar în mai multe regiuni din nord erau deja în vigoare restricții severe privind aprovizionarea cu energie.

„Ne pregătim pentru diverse scenarii, inclusiv pentru cele mai pesimiste”, a spus Hrynchuk.