Ucrainenii propun ca o parte din regiunea Donețk să fie numită Donnyland în cinstea lui Donald Trump

Ucrainenii au propus ca o parte din regiunea Donețk să fie numită Donnyland. Numele a fost ales deoarece face referire atât la Donbas, cât și la Donald Trump. La început propunerea a fost interpretată ca o glumă, dar apoi au fost realizate un steag și un imn ale regiunii.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
21 apr. 2026, 19:57, Politic

În timpul discuțiilor cu americanii, oficialii ucraineni au sugerat ca părțile din regiunea Donețk aflate încă sub controlul Kievului să fie numite „Donnyland”, relatează The New York Times, care citează patru surse.

Un negociator ucrainean a menționat pentru prima dată termenul, parțial în glumă. Ulterior, ideea a fost reluată având scopul de a convinge administrația Trump să adopte o poziție mai dură față de revendicările teritoriale ale Rusiei, care includ controlul deplin asupra regiunii Donețk.

O altă propunere privitoare la regiunea în discuție viza un aranjament postbelic după „modelul Monaco”. Conform acestui concept, „Donnyland” va deveni un mini-stat semi-autonom cu o zonă economică offshore. Una dintre surse susține că sintagma „modelul Monaco” apăre în proiectele de acorduri, în timp ce termenul „Donnyland” era folosit doar în discuții.

O altă sursă a declarat că un negociator ucrainean a creat un steag verde-auriu „Donnyland” și un imn național folosind ChatGPT. Nu se știe care este poziția lui Donald Trump și a delegației americane în ceea ce privește propunerea inedită.

Recomandarea video

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
Gandul
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Cât a înaintat în 8 luni drumul prin munți gândit să elibereze Valea Prahovei: compania Erbașu a muncit și în timpul iernii. Termenul estimat pentru deschiderea șoselei
Libertatea
Regula japoneză care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: secretul ‘hara hachi bu’
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor