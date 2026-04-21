În timpul discuțiilor cu americanii, oficialii ucraineni au sugerat ca părțile din regiunea Donețk aflate încă sub controlul Kievului să fie numite „Donnyland”, relatează The New York Times, care citează patru surse.

Un negociator ucrainean a menționat pentru prima dată termenul, parțial în glumă. Ulterior, ideea a fost reluată având scopul de a convinge administrația Trump să adopte o poziție mai dură față de revendicările teritoriale ale Rusiei, care includ controlul deplin asupra regiunii Donețk.

O altă propunere privitoare la regiunea în discuție viza un aranjament postbelic după „modelul Monaco”. Conform acestui concept, „Donnyland” va deveni un mini-stat semi-autonom cu o zonă economică offshore. Una dintre surse susține că sintagma „modelul Monaco” apăre în proiectele de acorduri, în timp ce termenul „Donnyland” era folosit doar în discuții.

O altă sursă a declarat că un negociator ucrainean a creat un steag verde-auriu „Donnyland” și un imn național folosind ChatGPT. Nu se știe care este poziția lui Donald Trump și a delegației americane în ceea ce privește propunerea inedită.