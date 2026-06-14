UDMR amână decizia privind o colaborare cu Adrian Veștea pentru a nu face rău PNL-surse

Liderii UDMR s-au reunit duminică într-o ședință pentru a analiza propunerea președintelui Nicușor Dan. Sursele spun că deși este deschis unei colaborări cu Veștea, UDMR va aștepta decizia PNL privitoare la susținerea sau colaborarea cu Adrian Veștea.

Liderii se vor reuni din nou marți, după întâlnirea de luni seara a conducerii PNL.

În replică, premierul desemnat a spus că UDMR va fi invitat să facă parte din viitoarea formulă guvernamentală.

„Am avut o bună colaborare cu UDMR (…) Acest lucru va trebui să se întâmple (UDMR să intre la guvernare n.r.)”, a spus Veștea la Antena 3 CNN.

Csoma Botonda crezut că vor fi consultări

Anterior, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond a spus, la Digi 24, că reprezentanții partidului său au crezut că vor fi consultări după depunerea mandatului de către Eugen Tomac.

„Și vă spun de ce am crezut (că vor fi consultări – n.r.)… Pentru că am avut această speranță și această determinare de partea noastră. Credeam că trebuie să mergem cu o propunere, nu neapărat UDMR-ul, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliție. Ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. Am crezut că va exista această situație când pozițiile politice se vor flexibiliza și vom fi în această situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier”, a spus Csoma Botond.

Întrebat dacă el crede că fără o nouă rundă de consultări este încălcată Constituția cu această desemnare, Botond a răspuns: „Eu nu aș dori să fac asemenea apreciere în acest moment. Nu cred că ne ajută dacă acum facem analize de natură constituțională. Trebuie cumva să avem un guvern în România, pentru că nu putem sta la nesfârșit cu un guvern interimar. Deci, din acest punct de vedere, din acest motiv, eu nu aș intra acum în analize constituționale”.

Propunerea i-a surprins pe toți, inclusiv pe liberali

Duminică, președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat, în mod surprinzător, pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul Guvern.

În replică, președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.