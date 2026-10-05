Un fost ministru social-democrat, atac dur către liberali înaintea desemnării: La PNL situația e puțin gravidă

Mihai Fifor, un fost ministru PSD al Apărării, critica dur membri Partidului Național Liberal, cu doar câteva ore înainte ca Nicușor Dan să facă o nouă desemnare de premier. Social-democratul spune că situația în PNL este „gravidă”.

„Ne-a luminat nea Ilie. La PNL situația e puțin… gravidă. Cu jumătate de gură, ne anunță azi din nou că, dacă PSD intră la guvernare, ei pleacă în opoziție. Păi, stați puțin, fraților. Plecați de unde că, dacă-mi amintesc bine, în mai, după moțiunea de cenzură, cavalerul Apocalipsei, Bolo, cu pieptul scos și sprânceana zbârlită, ne anunța solemn că PNL intră în opoziție”, a transmis social-democratul într-o postare pe Facebook.

Tensiuni crescute între PNL și PSD, înainte de următoarea desemnare de premier

Atacul venit dinspre tabăra social-democrată către PNL vine într-un moment tensionat, în așteptarea celei de-a patra desemnări de premier făcută de Nicușor Dan. PSD a venit deja cu o propunere, în persoana lui Sorin Grindeanu, șeful social-democraților.

Guvernul Bolojan este în interimat din luna mai, atunci când PSD a ieșit din executiv și l-a demis prin moțiune de cenzură. Mihai Fifor critică poziția schimbătoare a liberalilor.

„Au trecut cinci luni. Bolojan e tot la Palatul Victoria, iar PNL ne anunță, odată la cinci luni, că… va intra în opoziție. Cu alte cuvinte, PNL rămâne, probabil, singurul partid din istorie care a reușit performanța de a fi și la putere, și în opoziție. Simultan”, a mai scris Fifor în postare.

Nicușor Dan urmează să facă încă o desemnare de premier, după finalizarea consultărilor cu liderii partidelor și ai grupurilor parlamentare. Până acum, șeful statului a făcut deja două desemnări dinspre tabăra liberalilor, dintre care niciuna nu a reușit să treacă de votul de învestire din Parlament.