Ungaria interzice intrarea în țară a unui comandant ucrainean, după atacul asupra conductei Druzhba

Ungaria a decis să interzică intrarea în țară și în spațiul Schengen comandantului unei unități militare ucrainene responsabile de cel mai recent atac asupra conductei petroliere Druzhba, a declarat, joi, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, potrivit The Kyiv Independent.

În ultimele săptămâni, Ucraina a efectuat cel puțin trei atacuri asupra conductei petroliere Druzhba, care livrează petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, perturbând temporar operațiunile.

Deși Szijjarto nu a numit comandantul afectat de interdicție, Balazs Orban, directorul politic al prim-ministrului ungar, a confirmat pentru agenția de știri maghiară 444 că măsura îl vizează pe Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina.

Brovdi, care este de etnie maghiară și cunoscut sub indicativul de apel „Madyar”, a confirmat că filiala sa a fost responsabilă pentru atacurile cu drone împotriva Druzhba, inclusiv cel mai recent atac efectuat pe 21 august, care a vizat stația de pompare Unecha din regiunea Bryansk.

Ministrul maghiar de externe a descris atacul drept „un atac la adresa suveranității Ungariei”, spunând că „a pus în pericol securitatea noastră energetică și aproape (a forțat) utilizarea rezervelor noastre strategice”.

„Ucraina știe foarte bine că conducta Druzhba este vitală pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei și Slovaciei și că astfel de atacuri ne dăunează mult mai mult decât Rusiei”, a declarat Szijjarto pe X.

Ministrul nu a menționat atacul masiv cu drone și rachete al Rusiei asupra Kievului, din 28 august, care a ucis cel puțin 15 persoane, inclusiv patru copii, și a rănit aproape 40 de alte persoane.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că Budapesta „se află de partea greșită a istoriei”.

„Peter, dacă conducta rusească este mai importantă pentru tine decât copiii ucraineni uciși de Rusia în această dimineață, aceasta este o decădere morală”, a scris el pe X.

Ungaria s-a opus în repetate rânduri încercărilor UE de a opri complet importurile de energie rusească și a amenințat că va bloca calea Ucrainei către aderarea la UE.