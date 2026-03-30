USR: Amenințări cu moartea pentru primarii care vor să interzică păcănelele

USR îl dă ca exemplu pe primarul Bacăului.

„Amenințări cu moartea primite de primarii USR care vor să interzică păcănelele! Lucian Stanciu-Viziteu, primarul USR al Bacăului, a primit amenințări grave, inclusiv cu moartea, în urma inițiativei sale de a interzice păcănelele în oraș”, a transmis formațiunea luni pe Facebook.

Potrivit USR, toate amenințările vor fi documentate și trimise Poliției, iar autorii acestora vor răspunde în fața legii.

„Și nu ne lăsăm intimidați! În ciuda intereselor uriașe din spatele acestei industrii, binele comunității va avea câștig de cauză”, adaugă reprezentanții partidului.

Aceștia spun că proiectul de interzicere a jocurilor de noroc va fi dezbătut și supus la vot miercuri în Consiliul Local Bacău.