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USR și partidul bulgar „Continuăm Schimbarea” îi cer lui Mark Rutte să consolideze securitatea NATO la Marea Neagră, după atacurile cu drone

USR și partidul bulgar „Continuăm Schimbarea” i-au transmis o scrisoare secretarului general al NATO, Mark Rutte, în care cer consolidarea securității la Marea Neagră, după atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale civile, inclusiv în apele teritoriale ale României.
USR și partidul bulgar „Continuăm Schimbarea” îi cer lui Mark Rutte să consolideze securitatea NATO la Marea Neagră, după atacurile cu drone
Laura Buciu
15 oct. 2026, 16:12, Politic
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Semnatarii solicită întărirea capacităților de supraveghere maritimă și de apărare antiaeriană și antidronă.

Scrisoarea, datată 14 octombrie 2026, este semnată de Dominic Fritz, liderul USR, și Assen Vassilev, liderul partidului bulgar „Continuăm Schimbarea”. Documentul este semnat și de eurodeputații Dan Barna și Nikola Minchev, precum și de Valerie Hayer, președinta grupului Renew Europe din Parlamentul European, care și-a exprimat sprijinul pentru demers.

„Aceste atacuri reprezintă o escaladare serioasă și o amenințare în creștere la adresa securității europene și a flancului estic al NATO”, susțin semnatarii, care atrag atenția asupra incidentelor recente din apele teritoriale românești.

Potrivit scrisorii, nave au fost scufundate, membri ai echipajelor sunt dați dispăruți, iar viețile civililor sunt puse în pericol. Autorii afirmă că primele informații indică puternic o implicare a Rusiei, fără a prezenta în document dovezi suplimentare în acest sens.

Ce solicită politicienii români și bulgari de la NATO

Dominic Fritz, Assen Vassilev și ceilalți semnatari cer consolidarea centrului comun de operațiuni militare și a comandamentului prin rotație al NATO în statele aliate din vecinătatea Mării Negre.

De asemenea, aceștia solicită o evaluare urgentă a unor măsuri defensive suplimentare, între care:

– intensificarea supravegherii maritime;
– dezvoltarea capacităților de contracarare a dronelor;
– consolidarea apărării aeriene și antirachetă.

Semnatarii consideră că atacurile asupra navelor comerciale civile nu trebuie tratate ca incidente izolate și avertizează că acestea amenință viețile omenești, comerțul internațional, libertatea de navigație și securitatea flancului estic al Alianței.

„Securitatea Europei începe la granițele sale, iar Marea Neagră trebuie recunoscută drept una dintre cele mai importante priorități de securitate”, se arată în scrisoare.

Avertisment privind securitatea flancului estic

Autorii documentului susțin că Rusia nu trebuie lăsată să transforme Marea Neagră și flancul estic al NATO într-o zonă de insecuritate, intimidare și impunitate.

Aceștia salută faptul că situația de securitate din regiunea Mării Negre urmează să fie discutată în Consiliul European și în Parlamentul European și fac apel la conducerea NATO să consolideze protecția regiunii.

Scrisoarea se încheie cu un apel adresat lui Mark Rutte pentru întărirea securității Mării Negre și a flancului estic al Alianței, în contextul amenințărilor la adresa navigației comerciale și al incidentelor recente din apropierea României și Bulgariei.

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